https://ria.ru/20250105/biznes-1992581070.html
АЭИ: выход на рынки других континентов требует от бизнеса РФ новых подходов
АЭИ: выход на рынки других континентов требует от бизнеса РФ новых подходов - РИА Новости, 05.01.2025
АЭИ: выход на рынки других континентов требует от бизнеса РФ новых подходов
Российским бизнесменам надо учиться сегодня вести дела со своими партнерами из Азии, Африки и Латинской Америки, выход на рынки других континентов требует от... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T14:44:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российским бизнесменам надо учиться сегодня вести дела со своими партнерами из Азии, Африки и Латинской Америки, выход на рынки других континентов требует от них серьезных усилий, новых подходов, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. "Установление и развитие контактов с новыми государствами нельзя назвать легкой прогулкой. Выход на рынки других континентов требует серьезных усилий, новых подходов", - сказал он.Этому, по его словам, в немалой степени способствуют многочисленные выставки, совместные бизнес-форумы, которые в силу огромного взаимного интереса проходят чуть ли не каждый день. "Ведь большинство из этих стран (Азии, Африки и Латинской Америки) нам совершенно неизвестны. Мы не знаем их юрисдикций, особенностей, сертификации их товаров, их правил ведения бизнеса, их менталитет. Например, немыслимо успешно провести деловые переговоры на Востоке, предварительно не выпив по 20 чашек чая с будущим партнером", - подчеркнул вице-президент АЭИ."Но ничего не поделаешь, к этому следует привыкать. Привыкли же за последние годы российские бизнесмены, живущие на Дальнем Востоке, вести дела с китайцами и корейцами", - заключил Леер.Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 6 января в 12.00 мск.
https://ria.ru/20250105/biznes-1992563648.html
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АЭИ: выход на рынки других континентов требует от бизнеса РФ новых подходов
Артур Леер: бизнесу надо вести дела со странами Азии, Африки и Латинской Америки