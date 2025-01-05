https://ria.ru/20250105/bespilotniki-1992570529.html
ПВО сбила пять украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями
ПВО сбила пять украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 05.01.2025
ПВО сбила пять украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и два - над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T13:04:00+03:00
2025-01-05T13:04:00+03:00
2025-01-05T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
курская область
украина
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и два - над Курской, сообщили в Минобороны РФ."Пятого января 2025 года в период с 10.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА - над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, курская область, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Курская область, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила пять украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями
МО: ПВО за 2 часа сбила 5 украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями