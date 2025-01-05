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ПВО сбила пять украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

ПВО сбила пять украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 05.01.2025

ПВО сбила пять украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и два - над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T13:04:00+03:00

2025-01-05T13:04:00+03:00

2025-01-05T13:06:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и два - над Курской, сообщили в Минобороны РФ."Пятого января 2025 года в период с 10.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА - над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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