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ПВО сбила пять украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 05.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 05.01.2025 (обновлено: 13:06 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/bespilotniki-1992570529.html
ПВО сбила пять украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями
ПВО сбила пять украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 05.01.2025
ПВО сбила пять украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и два - над Курской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T13:04:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
курская область
украина
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и два - над Курской, сообщили в Минобороны РФ."Пятого января 2025 года в период с 10.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА - над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, белгородская область, курская область, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Курская область, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила пять украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

МО: ПВО за 2 часа сбила 5 украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и два - над Курской, сообщили в Минобороны РФ.
"Пятого января 2025 года в период с 10.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА - над территорией Белгородской области и два – над территорией Курской", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьКурская областьУкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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