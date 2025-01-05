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На Украине двумя словами описали президентство Байдена - РИА Новости, 05.01.2025
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14:05 05.01.2025
https://ria.ru/20250105/bayden-1992577056.html
На Украине двумя словами описали президентство Байдена
На Украине двумя словами описали президентство Байдена - РИА Новости, 05.01.2025
На Украине двумя словами описали президентство Байдена
Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X назвала конфликт на Украине главным итогом президентства Джо Байдена. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T14:05:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X назвала конфликт на Украине главным итогом президентства Джо Байдена.Так она отреагировала на публикацию Globe Eye News, в котором призывали в двух словах оценить его президентский срок."Война на Украине", — написала Панченко.Ранее в Пентагоне сообщили, что общий объем военной помощи Украине со стороны США при Байдене превысил 66 миллиардов долларов, уточнив, что с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года сумма составила 65,4 миллиарда долларов.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250105/vsu-1992553166.html
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в мире, украина, сша, москва, джо байден, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Москва, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
На Украине двумя словами описали президентство Байдена

Журналистка Панченко назвала конфликт на Украине главным наследием Байдена

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X назвала конфликт на Украине главным итогом президентства Джо Байдена.
Так она отреагировала на публикацию Globe Eye News, в котором призывали в двух словах оценить его президентский срок.
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"Война на Украине", — написала Панченко.
Ранее в Пентагоне сообщили, что общий объем военной помощи Украине со стороны США при Байдене превысил 66 миллиардов долларов, уточнив, что с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года сумма составила 65,4 миллиарда долларов.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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