https://ria.ru/20250105/bayden-1992577056.html

На Украине двумя словами описали президентство Байдена

На Украине двумя словами описали президентство Байдена - РИА Новости, 05.01.2025

На Украине двумя словами описали президентство Байдена

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X назвала конфликт на Украине главным итогом президентства Джо Байдена. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T14:05:00+03:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X назвала конфликт на Украине главным итогом президентства Джо Байдена.Так она отреагировала на публикацию Globe Eye News, в котором призывали в двух словах оценить его президентский срок."Война на Украине", — написала Панченко.Ранее в Пентагоне сообщили, что общий объем военной помощи Украине со стороны США при Байдене превысил 66 миллиардов долларов, уточнив, что с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года сумма составила 65,4 миллиарда долларов.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250105/vsu-1992553166.html

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