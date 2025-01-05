https://ria.ru/20250105/avtobus-1992576894.html

В Карелии начали проверку после ДТП с туристическим автобусом

В Карелии начали проверку после ДТП с туристическим автобусом - РИА Новости, 05.01.2025

В Карелии начали проверку после ДТП с туристическим автобусом

Прокуратура в Карелии начала проверку по факту ДТП с туристическим автобусом, в котором пострадали пассажиры, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T14:05:00+03:00

2025-01-05T14:05:00+03:00

2025-01-05T14:05:00+03:00

происшествия

республика карелия

дтп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992570926_0:81:1179:744_1920x0_80_0_0_9e00abd9000055f8572561131407bb94.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Прокуратура в Карелии начала проверку по факту ДТП с туристическим автобусом, в котором пострадали пассажиры, сообщает пресс-служба ведомства. "Прокуратура Питкярантского района проводит проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии находятся на контроле прокуратуры", - сообщает пресс-служба. По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся. "Если нужна помощь федеральных учреждений, звоните, все организуем", - сказал Алексей Владимирович Осипов, руководитель Федерального центра медицины катастроф", - сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети "Вконтакте". Источник в экстренных службах региона ранее сообщил РИА Новости, что предварительно пострадали семь человек, из них четверо несовершеннолетних.

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места ДТП в Карелии В съехавшем в кювет в Карелии туристическом автобусе было 43 пассажира, он ехал из Петрозаводска в Сортавала, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в экстренных службах. Прокуратура проводит проверку, установление обстоятельств ДТП и устранение последствий находятся на контроле ведомства. 2025-01-05T14:05 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика карелия, дтп