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В Карелии начали проверку после ДТП с туристическим автобусом
В Карелии начали проверку после ДТП с туристическим автобусом - РИА Новости, 05.01.2025
В Карелии начали проверку после ДТП с туристическим автобусом
Прокуратура в Карелии начала проверку по факту ДТП с туристическим автобусом, в котором пострадали пассажиры, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T14:05:00+03:00
2025-01-05T14:05:00+03:00
2025-01-05T14:05:00+03:00
происшествия
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Прокуратура в Карелии начала проверку по факту ДТП с туристическим автобусом, в котором пострадали пассажиры, сообщает пресс-служба ведомства. "Прокуратура Питкярантского района проводит проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии находятся на контроле прокуратуры", - сообщает пресс-служба. По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся. "Если нужна помощь федеральных учреждений, звоните, все организуем", - сказал Алексей Владимирович Осипов, руководитель Федерального центра медицины катастроф", - сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети "Вконтакте". Источник в экстренных службах региона ранее сообщил РИА Новости, что предварительно пострадали семь человек, из них четверо несовершеннолетних.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места ДТП в Карелии
В съехавшем в кювет в Карелии туристическом автобусе было 43 пассажира, он ехал из Петрозаводска в Сортавала, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, сообщили в экстренных службах.
Прокуратура проводит проверку, установление обстоятельств ДТП и устранение последствий находятся на контроле ведомства.
2025-01-05T14:05
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика карелия, дтп
Происшествия, Республика Карелия, ДТП
В Карелии начали проверку после ДТП с туристическим автобусом
Прокуратура в Карелии начала проверку после ДТП с туристическим автобусом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости.
Прокуратура в Карелии начала проверку по факту ДТП с туристическим автобусом, в котором пострадали пассажиры, сообщает пресс-служба
ведомства.
"Прокуратура Питкярантского района проводит проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии находятся на контроле прокуратуры", - сообщает пресс-служба.
По предварительным данным, в воскресенье на федеральной трассе "Кола" в Питкярантском районе вблизи поселка Ляскеля пассажирский автобус съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся.
"Если нужна помощь федеральных учреждений, звоните, все организуем", - сказал Алексей Владимирович Осипов, руководитель Федерального центра медицины катастроф", - сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети "Вконтакте".
Источник в экстренных службах региона ранее сообщил РИА Новости, что предварительно пострадали семь человек, из них четверо несовершеннолетних.