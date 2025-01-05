https://ria.ru/20250105/arthur-1987128548.html

"Сталин ждал этого 40 лет". Как потеряли и вернули "второй Севастополь"

"Сталин ждал этого 40 лет". Как потеряли и вернули "второй Севастополь" - РИА Новости, 05.01.2025

"Сталин ждал этого 40 лет". Как потеряли и вернули "второй Севастополь"

Героическая оборона Порт-Артура завершилась спорным решением о капитуляции. О неоднозначности исхода сражения говорит хотя бы то, что командующий одной из... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T08:00:00+03:00

2025-01-05T08:00:00+03:00

2025-01-05T08:01:00+03:00

порт-артур

иосиф сталин (джугашвили)

василий верещагин

русско-японская война (1904-1905)

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Захар Андреев. Героическая оборона Порт-Артура завершилась спорным решением о капитуляции. О неоднозначности исхода сражения говорит хотя бы то, что командующий одной из противоборствующих армий покончил с собой, а его противника приговорили к смерти на родине. Что на самом деле произошло 120 лет назад на берегах Желтого моря и к чему это привело спустя годы — в материале РИА Новости."Русский флаг важнее пушек"Две империи — Российская и Японская — вошли в клинч в конце XIX века. Продвижение на Дальний Восток давалось Петербургу слишком легко: технологически отсталый Китай не мог конкурировать с европейскими державами и не раз был ими бит в войнах. По территории Поднебесной протянули Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД). Под видом долгосрочной аренды брали под контроль новые земли. Несмотря на возражения некоторых сановников, Николай II принял решение о вторжении в зону интересов Токио — Маньчжурию и Корею. Отчасти из опасений, что лакомый кусок могут перехватить другие европейские державы.Японию же всерьез не воспринимали: считалось, что по уровню развития она недалеко ушла от Китая. Тем временем за вторую половину XIX века островитяне провели стремительную модернизацию, перестроив и общественные институты, и промышленность, и вооруженные силы на европейский лад. В России это обстоятельство если не проворонили, то по крайней мере не восприняли всерьез. Силовое прикрытие экспансии обеспечивала база Тихоокеанского флота, размещенная в городке Порт-Артур на Квантунском полуострове. Россия, пользуясь правом сильного, вынудила Пекин сдать регион в долгосрочную аренду в 1898-м. Это было особенно обидно для Токио. Тремя годами ранее завершилась китайско-японская война, по итогам которой Квантун переходил к Японии, но сразу три великих державы — Россия, Германия и Франция — заставили ее отказаться от притязаний.Однако премьер Сергей Витте неохотно давал деньги на обустройство крепости. Особое совещание, созданное в 1898-м для обсуждения расходов по обороне Квантуна, пришло к выводу, что угрозы для этой территории нет. Сановники были уверены: главная охрана Порт-Артура — не гарнизон и не пушки, а русский флаг. Мол, с Россией связываться никто не станет.Выделенных средств не хватило на строительство полноценных соответствующих военной науке укреплений. План пришлось урезать до минимума. Но даже его не успели выполнить до начала войны — в приоритетном порядке финансировался соседний коммерческий порт Дальний, в который вела ветка КВЖД — Южно-Маньчжурская железная дорога. В результате значительную часть фортификаций — в том числе на ключевой высоте (горе Высокой) — пришлось достраивать во время боев.Как отмечал историк Федор Лисицын, русское командование знало, как организовать оборону, но частные вопросы решить или не смогло, или не успело. Формально корабли были готовы отражать нападение — но лишь формально. Отчасти тому способствовали шапкозакидательские настроения, царившие в армии и на флоте."Считалось, что японцы не способны освоить современную технику, их матросы слишком слабосильны, чтобы оперировать тяжелыми снарядами при ручном заряжании. За недостаток считали даже установку электропривода наведения 200-миллиметровых орудий на японских бронепалубных крейсерах", — рассказывал Лисицын.Характерно, что организацию обороны обсуждали в штабе Тихоокеанского флота в Порт-Артуре вечером 9 февраля (26 января по старому стилю) 1904-го. В 23:00, прощаясь с коллегами, начштаба Вильгельм Витгефт заявил: "Войны не будет". Он не знал, что японский адмирал Того Хэйхатиро уже поднял на своем флагмане "Микаса" четырехцветный флаг, означающий на морском языке символ "Z". Это был сигнал к атаке. То же самое он сделает перед Цусимским сражением.В нападении на русский порт задействовали десять кораблей. Два из них столкнулись друг с другом. Восемь выпустили по две торпеды. Большую часть — впустую. Одни боеприпасы не взорвались, другие, видимо, не сработали. Некоторые потом нашлись на берегу с предохранительными чеками — неопытные японские матросы забыли их вынуть. Тем не менее три попали в цель: броненосцы "Ретвизан", "Цесаревич" и крейсер "Паллада" получили серьезные повреждения. Война началась.Ошибки и отвагаБитву за Порт-Артур отличали характерные для русско-японской войны особенности. С одной стороны, как писал историк Ричард Сторри, и те, и другие "сражались с выдающимся мужеством и некоторой долей рыцарства", с другой — и Россия, и Япония словно соревновались друг с другом в просчетах и невезении. Русские, как уже было сказано, толком не подготовились. Японцы в свою очередь сплоховали в разведке — не смогли правильно оценить силы и возможности противника, что привело к губительным решениям.Корабли Того пытались заблокировать русских в гавани. Те стремились вырваться на оперативный простор. Существенных военных успехов русский флот не имел. В лучшем случае удавалось спасти себя — уйти во Владивосток или в порты третьих стран, чтобы быть интернированными. Во время одной из вылазок на мине подорвался броненосец "Петропавловск", на котором находился командующий Тихоокеанской эскадрой адмирал Степан Макаров и знаменитый художник-баталист Василий Верещагин. Оба погибли.Именно в Порт-Артуре состоялось боевое крещение нового для России рода войск — радиоэлектронной борьбы (РЭБ): броненосец "Победа" и береговая станция впервые успешно поставили помехи телеграфному сообщению между японскими кораблями.Основные же события развернулись на суше. В июле японцы бросили на взятие крепости 200-тысячную армию под командованием генерала Марезуке Ноги. Он уже брал Порт-Артур во время войны с Китаем и решил повторить."Первый штурм начал против восточного фронта крепости, который посчитал наиболее слабым. В реальности же он был самым сильным. Северный фронт (построенный примерно наполовину) японцам показался неудобным для развертывания войск, а западный — неприступным, хотя на самом деле он был еле обозначен на местности, причем именно там находился ключ к Порт-Артуру — гора Высокая", — пишет историк Роман Авилов.К тому же Ноги неверно оценил численность гарнизона —думал, что там 25 тысяч человек, хотя на деле было вдвое больше. Ошибки обошлись японцам в десятки тысяч жертв."В своих попытках захватить стратегические высоты японские командиры бросали самоубийственные волны пехоты под русские пушки и винтовки — часто оставляя поля сражений буквально покрытыми трупами, некоторые из которых лежали слоями", — писало о тех событиях японское издание Japan Times.Русские же применяли военные инновации. Например, впервые использовали самодельный миномет, который изобрели капитан Леонид Гобято и мичман Сергей Власьев. Стреляя из 75-миллиметровой гаубицы по навесной траектории, метко забрасывали снаряды в японские траншеи.Формально действиями российской стороны управлял Анатолий Стессель, начальник Квантунского укрепрайона. Фактически же сухопутной обороной руководил генерал-лейтенант Роман Кондратенко. Но в начале декабря его убило японским снарядом.Всего японцы предприняли четыре штурма — все были отбиты. Однако им все же удалось взять ключевые высоты вокруг крепости. Важнейшую роль сыграли японские 280-миллиметровые орудия, которые в какой-то момент превратили вершину горы Высокая в "жерло вулкана". Заняв эту позицию, атакующие могли расстреливать порт, как в тире.Офицер и самурайК 5 января (19 декабря по старому стилю) в крепости номинально сохранялся боеспособный гарнизон, который мог бы оказывать сопротивление. Фактически же шансов не осталось — полное уничтожение было делом времени. Стессель отправил Ноги письмо, в котором заявил о капитуляции.Таким образом, 328-дневная осада завершилась. Защитники, по разным оценкам, потеряли от 15 до 30 тысяч убитыми и ранеными. Около 23 тысяч солдат и офицеров сдались в плен. Потери японцев — в четыре-шесть раз больше (максимальная цифра — 110 тысяч).Для русского общества это стало шоком. Пропаганда месяцами воспевала героическую оборону Порт-Артура, защитники которого в пух и прах громили неприятеля, и сравнивала с битвой за Севастополь в Крымскую войну. Поражение казалось невозможным. Когда оно произошло, стали искать предателей, которые "сдали" крепость после гибели "генерала-патриота" Кондратенко.Стесселя сделали козлом отпущения и отдали под суд. Большинство обвинений развалилось, инкриминировали только сдачу крепости. Но этого хватило, чтобы приговорить к смертной казни. Однако позже Николай II помиловал офицера.В свою очередь, Ноги, у которого в боях за Порт-Артур погибли оба сына, стал национальным героем. Сам же военачальник считал позором, что допустил такое большое количество потерь, и попросил у императора Мэйдзи разрешения сделать сепукку. Глава государства запретил. Однако когда тот умер (в 1913-м), Ноги счел себя свободным от клятвы и все-таки совершил ритуальное самоубийство. Таким образом, война унесла еще одну жизнь."Ждали этого дня 40 лет"Последствия конфликта для России известны. Русская армия не выиграла ни одного сражения, хотя погибших и раненых у японской стороны было значительно больше. Действия же флота стали настоящей катастрофой. "Маленькая победоносная война", которая, по мысли министра внутренних дел Вячеслава Плеве, должна была погасить революционные настроения, лишь усилила их.Японское общество тоже оказалось глубоко разочаровано итогом войны. Экономика страны надорвалась. В 1905-м Токио был заинтересован в окончании боев не меньше Петербурга, поэтому при заключении мира не стал требовать слишком многого. Например, отказался просить контрибуции. Бедствующее население взбунтовалось. На волне протестов к власти пришли милитаристы. Они отказались извлекать уроки из войны, которая нанесла народу огромный урон. Пропаганда воспевала "японский дух", который оказался "крепче железа" и принес победу — а значит, принесет ее снова."Реальность была иной. Некоторых солдат фактически пришлось силой отправить на поле боя", — пишет Japan Times.Патриотический раж в итоге приведет страну к катастрофе: масштабному противостоянию с США, атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму и Нагасаки и — к потере Порт-Артура.По итогам Второй мировой город на берегу Желтого моря вновь перешел к России. Об этом руководители СССР, США и Британии договорились в 1945-м на Потсдамской конференции. "Мы, люди старшего поколения, ждали этого дня сорок лет", — сказал тогда Иосиф Сталин, чьи слова в 1945-м цитировала британская The Guardian. Тем самым, отметили журналисты, он "ясно дал понять, что там, где речь шла о национальной чести России, он чувствовал себя заодно с царем".Советские моряки находились в Порт-Артуре до 1955-го, когда Никита Хрущев передал базу Китаю. Теперь это часть города Далянь (район Люйшунькоу). От былых времен там остались пушки, фортификации, памятники — и более пятнадцати тысяч русских могил.

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порт-артур

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порт-артур, иосиф сталин (джугашвили), василий верещагин, русско-японская война (1904-1905)