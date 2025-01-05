https://ria.ru/20250105/antibiotiki-1992608327.html

В Британии рассказали о риске смерти от резистентности к антибиотикам

В Британии рассказали о риске смерти от резистентности к антибиотикам - РИА Новости, 05.01.2025

В Британии рассказали о риске смерти от резистентности к антибиотикам

Около 40 миллионов человек по всему миру могут умереть от резистентности к антибиотикам в течение следующих 25 лет, сообщает издание Guardian со ссылкой на... РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-05T20:20:00+03:00

2025-01-05T20:20:00+03:00

2025-01-05T21:46:00+03:00

англия

общество

в мире

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147759/44/1477594436_0:462:5184:3378_1920x0_80_0_0_75b0286fd0009fcfe235e1f81461621b.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Около 40 миллионов человек по всему миру могут умереть от резистентности к антибиотикам в течение следующих 25 лет, сообщает издание Guardian со ссылкой на интервью с бывшим главным санитарным врачом Англии Салли Дэвис. "Около миллиона человек умирают каждый год из-за распространения устойчивости к противомикробным препаратам, и эта цифра будет расти в течение следующих 25 лет. Это действительно страшно", - заявила врач. Издание пишет, что, по сведениям ученых, к 2050 году уровень смертности от устойчивости к противомикробным препаратам удвоится. В частности, в течение следующих 25 лет из-за появившихся супербактерий погибнет почти 40 миллионов человек, при этом в группе особого риска окажутся пожилые люди. Дэвис уточняет, что среди людей старше 70 лет показатели смертности выросли на 80% с 1990 года, поскольку по мере старения населения все больше людей страдают хроническими заболеваниями, что делает их более уязвимыми перед новыми типами бактерий.

https://ria.ru/20250105/metapnevmovirus-1992593763.html

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

англия, общество, в мире