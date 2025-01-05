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В Британии рассказали о риске смерти от резистентности к антибиотикам - РИА Новости, 05.01.2025
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Наука
 
20:20 05.01.2025 (обновлено: 21:46 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/antibiotiki-1992608327.html
В Британии рассказали о риске смерти от резистентности к антибиотикам
В Британии рассказали о риске смерти от резистентности к антибиотикам - РИА Новости, 05.01.2025
В Британии рассказали о риске смерти от резистентности к антибиотикам
Около 40 миллионов человек по всему миру могут умереть от резистентности к антибиотикам в течение следующих 25 лет, сообщает издание Guardian со ссылкой на... РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-05T20:20:00+03:00
2025-01-05T21:46:00+03:00
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Около 40 миллионов человек по всему миру могут умереть от резистентности к антибиотикам в течение следующих 25 лет, сообщает издание Guardian со ссылкой на интервью с бывшим главным санитарным врачом Англии Салли Дэвис. "Около миллиона человек умирают каждый год из-за распространения устойчивости к противомикробным препаратам, и эта цифра будет расти в течение следующих 25 лет. Это действительно страшно", - заявила врач. Издание пишет, что, по сведениям ученых, к 2050 году уровень смертности от устойчивости к противомикробным препаратам удвоится. В частности, в течение следующих 25 лет из-за появившихся супербактерий погибнет почти 40 миллионов человек, при этом в группе особого риска окажутся пожилые люди. Дэвис уточняет, что среди людей старше 70 лет показатели смертности выросли на 80% с 1990 года, поскольку по мере старения населения все больше людей страдают хроническими заболеваниями, что делает их более уязвимыми перед новыми типами бактерий.
https://ria.ru/20250105/metapnevmovirus-1992593763.html
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англия, общество, в мире
Англия, Общество, В мире, Наука
В Британии рассказали о риске смерти от резистентности к антибиотикам

Guardian: 40 миллионов человек могут умереть от резистентности к антибиотикам

© Fotolia / viperfzkТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© Fotolia / viperfzk
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Около 40 миллионов человек по всему миру могут умереть от резистентности к антибиотикам в течение следующих 25 лет, сообщает издание Guardian со ссылкой на интервью с бывшим главным санитарным врачом Англии Салли Дэвис.
"Около миллиона человек умирают каждый год из-за распространения устойчивости к противомикробным препаратам, и эта цифра будет расти в течение следующих 25 лет. Это действительно страшно", - заявила врач.
Издание пишет, что, по сведениям ученых, к 2050 году уровень смертности от устойчивости к противомикробным препаратам удвоится. В частности, в течение следующих 25 лет из-за появившихся супербактерий погибнет почти 40 миллионов человек, при этом в группе особого риска окажутся пожилые люди.
Дэвис уточняет, что среди людей старше 70 лет показатели смертности выросли на 80% с 1990 года, поскольку по мере старения населения все больше людей страдают хроническими заболеваниями, что делает их более уязвимыми перед новыми типами бактерий.
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