https://ria.ru/20250105/aeroporty-1992555639.html

В аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели временные ограничения

В аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.01.2025

В аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели временные ограничения

В аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели временные ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели временные ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", — написал он.Экипажи самолетов, диспетчеры и службы аэропортов принимают все меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.Двумя часами ранее ограничения ввели в аэропорту Казани. Кроме того, временно прекращал работу аэропорт Саратова, но с 8:30 мск он уже принимает и отправляет рейсы.

https://ria.ru/20241228/reys-1991902938.html

нижнекамск

ижевск

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нижнекамск, ижевск, пермь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество