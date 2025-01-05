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В аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.01.2025
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10:08 05.01.2025 (обновлено: 10:36 05.01.2025)
https://ria.ru/20250105/aeroporty-1992555639.html
В аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели временные ограничения
В аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели временные ограничения - РИА Новости, 05.01.2025
В аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели временные ограничения
В аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели временные ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2025
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нижнекамск
ижевск
пермь
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели временные ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.&quot;Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы&quot;, — написал он.Экипажи самолетов, диспетчеры и службы аэропортов принимают все меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.Двумя часами ранее ограничения ввели в аэропорту Казани. Кроме того, временно прекращал работу аэропорт Саратова, но с 8:30 мск он уже принимает и отправляет рейсы.
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нижнекамск, ижевск, пермь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Нижнекамск, Ижевск, Пермь, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели временные ограничения

В аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет на рулежной дорожке
Самолет на рулежной дорожке - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет на рулежной дорожке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели временные ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«

"Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", — написал он.

Экипажи самолетов, диспетчеры и службы аэропортов принимают все меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.
Двумя часами ранее ограничения ввели в аэропорту Казани. Кроме того, временно прекращал работу аэропорт Саратова, но с 8:30 мск он уже принимает и отправляет рейсы.
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НижнекамскИжевскПермьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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