https://ria.ru/20250104/zhelanie-1992475403.html

Мурашко исполнил желание подростка побывать в роли врача

Мурашко исполнил желание подростка побывать в роли врача - РИА Новости, 04.01.2025

Мурашко исполнил желание подростка побывать в роли врача

Министр здравоохранения Михаил Мурашко исполнил желание подростка побывать в роли врача и увидеть изнутри работу крупнейшей медицинской клиники Удмуртии. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T10:38:00+03:00

2025-01-04T10:38:00+03:00

2025-01-04T13:06:00+03:00

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удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко исполнил желание подростка побывать в роли врача и увидеть изнутри работу крупнейшей медицинской клиники Удмуртии. Мурашко снял с "Елки желаний" открытку 16-летнего Антона Данилова. В акции Антон участвует во второй раз, его мечтой было узнать, как работают врачи Первой республиканской клинической больницы. Для Антона и его мамы организовали экскурсию и встречу с руководством. Подростку рассказали о работе больницы, отделениях, операциях, которые в ней делают, и об особенностях работы врачей. "Это было потрясающе! Медицина такая высокотехнологичная и интересная! Теперь я еще больше хочу стать врачом, чтобы помогать людям и даже, может быть, изобрести какое-то новое лекарство или технологию", — сказал подросток после экскурсии.

https://ria.ru/20250103/zhelanie-1992385185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мурашко, новый год 2025, елка желаний, удмуртская республика (удмуртия)