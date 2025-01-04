Мурашко исполнил желание подростка побывать в роли врача
Мурашко осуществил мечту 16-летнего Антона из Удмуртии побывать в роли врача
© Правительство России/TelegramАнтон Данилов во время экскурсии в Первой республиканской клинической больнице Удмуртии
Антон Данилов во время экскурсии в Первой республиканской клинической больнице Удмуртии
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко исполнил желание подростка побывать в роли врача и увидеть изнутри работу крупнейшей медицинской клиники Удмуртии.
Мурашко снял с "Елки желаний" открытку 16-летнего Антона Данилова. В акции Антон участвует во второй раз, его мечтой было узнать, как работают врачи Первой республиканской клинической больницы.
Для Антона и его мамы организовали экскурсию и встречу с руководством. Подростку рассказали о работе больницы, отделениях, операциях, которые в ней делают, и об особенностях работы врачей.
"Это было потрясающе! Медицина такая высокотехнологичная и интересная! Теперь я еще больше хочу стать врачом, чтобы помогать людям и даже, может быть, изобрести какое-то новое лекарство или технологию", — сказал подросток после экскурсии.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства. За все время были исполнены уже более 213 тысяч желаний.