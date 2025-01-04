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Мурашко исполнил желание подростка побывать в роли врача - РИА Новости, 04.01.2025
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10:38 04.01.2025 (обновлено: 13:06 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/zhelanie-1992475403.html
Мурашко исполнил желание подростка побывать в роли врача
Мурашко исполнил желание подростка побывать в роли врача - РИА Новости, 04.01.2025
Мурашко исполнил желание подростка побывать в роли врача
Министр здравоохранения Михаил Мурашко исполнил желание подростка побывать в роли врача и увидеть изнутри работу крупнейшей медицинской клиники Удмуртии. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T10:38:00+03:00
2025-01-04T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко исполнил желание подростка побывать в роли врача и увидеть изнутри работу крупнейшей медицинской клиники Удмуртии. Мурашко снял с "Елки желаний" открытку 16-летнего Антона Данилова. В акции Антон участвует во второй раз, его мечтой было узнать, как работают врачи Первой республиканской клинической больницы. Для Антона и его мамы организовали экскурсию и встречу с руководством. Подростку рассказали о работе больницы, отделениях, операциях, которые в ней делают, и об особенностях работы врачей. "Это было потрясающе! Медицина такая высокотехнологичная и интересная! Теперь я еще больше хочу стать врачом, чтобы помогать людям и даже, может быть, изобрести какое-то новое лекарство или технологию", — сказал подросток после экскурсии.
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общество, россия, михаил мурашко, новый год 2025, елка желаний, удмуртская республика (удмуртия)
Хорошие новости, Общество, Россия, Михаил Мурашко, Новый год 2025, Елка желаний, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Мурашко исполнил желание подростка побывать в роли врача

Мурашко осуществил мечту 16-летнего Антона из Удмуртии побывать в роли врача

© Правительство России/TelegramАнтон Данилов во время экскурсии в Первой республиканской клинической больнице Удмуртии
Антон Данилов во время экскурсии в Первой республиканской клинической больнице Удмуртии - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Правительство России/Telegram
Антон Данилов во время экскурсии в Первой республиканской клинической больнице Удмуртии
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко исполнил желание подростка побывать в роли врача и увидеть изнутри работу крупнейшей медицинской клиники Удмуртии.
Мурашко снял с "Елки желаний" открытку 16-летнего Антона Данилова. В акции Антон участвует во второй раз, его мечтой было узнать, как работают врачи Первой республиканской клинической больницы.
Для Антона и его мамы организовали экскурсию и встречу с руководством. Подростку рассказали о работе больницы, отделениях, операциях, которые в ней делают, и об особенностях работы врачей.
"Это было потрясающе! Медицина такая высокотехнологичная и интересная! Теперь я еще больше хочу стать врачом, чтобы помогать людям и даже, может быть, изобрести какое-то новое лекарство или технологию", — сказал подросток после экскурсии.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно их мечты воплощают тысячи неравнодушных людей: и рядовые граждане, и первые лица государства. За все время были исполнены уже более 213 тысяч желаний.

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