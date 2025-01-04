"Он заикается". Зеленский впервые сказал горькую правду об окончании СВО
Офицер Дэвис: Зеленский интуитивно пытается сказать правду об окончании СВО
© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский интуитивно хочет сказать правду о том, как закончится конфликт на Украине, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.
Он прокомментировал заявление Зеленского, который после вопроса о том, как закончится СВО, растерялся, сказав, что не знает, поскольку сегодня эта проблема не стоит у него на повестке дня.
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"Это был один из тех моментов, когда правда вышла наружу. <...> Он всегда был осторожен в своих словах, всегда был оптимистичен и позитивен, но когда дело доходит до этого, он начинает запинаться, заикаться, он буквально обрывается на полуслове", — сказал офицер.
По его словам, странная реакция Зеленского объясняется тем, что он на интуитивном уровне не хочет лгать, говоря об обещаниях вернуть Украину к границам 1991 года, но при этом не готов публично признавать территориальные потери.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать требование Киева о возвращении к границам 1991 года.
В конце ноября Зеленский рассказал в интервью телеканалу Sky News, что остановить горячую фазу конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.