https://ria.ru/20250104/zelenskiy-1992466359.html

На Украине набросились на Зеленского из-за его отчаянного решения

На Украине набросились на Зеленского из-за его отчаянного решения - РИА Новости, 04.01.2025

На Украине набросились на Зеленского из-за его отчаянного решения

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил в Telegram-канале Владимира Зеленского в том, что его решение по прекращению транзита российского газа несет... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T09:14:00+03:00

2025-01-04T09:14:00+03:00

2025-01-04T10:12:00+03:00

украина

в мире

владимир зеленский

транзит газа через украину

верховная рада украины

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил в Telegram-канале Владимира Зеленского в том, что его решение по прекращению транзита российского газа несет серьезные проблемы многим странам. "Полмира страдает из-за одного шизофреника, который считает себя Богочеловеком", — говорится в публикации. Накануне венгерская газета Magyar Nemzet писала, что Зеленский усугубил положение Украины отказом от транзита российского газа, так как Киев потеряет значительные доходы. На этой неделе депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа стало шоком и ударом в спину для стран Евросоюза. Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.

https://ria.ru/20250103/gaz-1992413317.html

https://ria.ru/20250102/gas-1992348400.html

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украина, в мире, владимир зеленский, транзит газа через украину, верховная рада украины