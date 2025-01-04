Рейтинг@Mail.ru
На Украине набросились на Зеленского из-за его отчаянного решения - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 04.01.2025 (обновлено: 10:12 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/zelenskiy-1992466359.html
На Украине набросились на Зеленского из-за его отчаянного решения
На Украине набросились на Зеленского из-за его отчаянного решения - РИА Новости, 04.01.2025
На Украине набросились на Зеленского из-за его отчаянного решения
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил в Telegram-канале Владимира Зеленского в том, что его решение по прекращению транзита российского газа несет... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T09:14:00+03:00
2025-01-04T10:12:00+03:00
украина
в мире
владимир зеленский
транзит газа через украину
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:59:2280:1341_1920x0_80_0_0_71b5e8ea45518876b8cba0ff441a84cd.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил в Telegram-канале Владимира Зеленского в том, что его решение по прекращению транзита российского газа несет серьезные проблемы многим странам. "Полмира страдает из-за одного шизофреника, который считает себя Богочеловеком", — говорится в публикации. Накануне венгерская газета Magyar Nemzet писала, что Зеленский усугубил положение Украины отказом от транзита российского газа, так как Киев потеряет значительные доходы. На этой неделе депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа стало шоком и ударом в спину для стран Евросоюза. Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
https://ria.ru/20250103/gaz-1992413317.html
https://ria.ru/20250102/gas-1992348400.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0869ff51feff748cec3276262ae13f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, владимир зеленский, транзит газа через украину, верховная рада украины
Украина, В мире, Владимир Зеленский, транзит газа через Украину, Верховная Рада Украины
На Украине набросились на Зеленского из-за его отчаянного решения

Нардеп Дмитрук: из-за решения Зеленского по транзиту газа из РФ страдает полмира

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил в Telegram-канале Владимира Зеленского в том, что его решение по прекращению транзита российского газа несет серьезные проблемы многим странам.

"Полмира страдает из-за одного шизофреника, который считает себя Богочеловеком", — говорится в публикации.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Эксперт оценил перспективы поставок газа из России в ЕС
Вчера, 15:08
Накануне венгерская газета Magyar Nemzet писала, что Зеленский усугубил положение Украины отказом от транзита российского газа, так как Киев потеряет значительные доходы.

На этой неделе депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что решение киевского режима прекратить транзит российского газа стало шоком и ударом в спину для стран Евросоюза.

Соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Согласно документу, поставки прекратились в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать договор.
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
СМИ раскрыли последствия прекращения поставок газа из России для Европы
2 января, 21:08
 
УкраинаВ миреВладимир Зеленскийтранзит газа через УкраинуВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала