https://ria.ru/20250104/zelenskiy-1992454132.html

"В ближайшие пару дней": на Западе раскрыли, к чему готовится Зеленский

"В ближайшие пару дней": на Западе раскрыли, к чему готовится Зеленский - РИА Новости, 04.01.2025

"В ближайшие пару дней": на Западе раскрыли, к чему готовится Зеленский

Признание Владимира Зеленского о сложностях в стабилизации фронта ВСУ призвано подготовить украинское общество к снижению призывного возраста до 18 лет, такое... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T02:10:00+03:00

2025-01-04T02:10:00+03:00

2025-01-04T10:32:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Признание Владимира Зеленского о сложностях в стабилизации фронта ВСУ призвано подготовить украинское общество к снижению призывного возраста до 18 лет, такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире личного видеоблога.В пятницу глава киевского режима дал интервью украинскому телемарафону, в котором признал, что ВСУ сталкиваются с трудностями при удержании фронта, и пообещал предпринять все возможные меры для стабилизации ситуации в январе."Он признал больше вещей, чем когда-либо, о том, что его армия в тяжелом положении. <...> То, что он <...> делает, это <...> подготовка почвы для его указа о понижении призывного возраста до мальчиков 18 лет. <...> Он будет принят в ближайшие пару дней или недель до инаугурации (избранного президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа", — отметил эксперт.По словам Меркуриса, массовый призыв граждан в возрасте 18-20 лет вызывает множество вопросов к киевскому режиму. Так, не до конца ясно, где ВСУ будут их обучать, насколько тщательной будет подготовка и будет ли у них вообще мотивация воевать."Ничто не изменит динамику на поле боя. Это может лишь продлить агонию Украины <...> ценой десятков тысяч молодых жизней", — подчеркнул аналитик.Ранее в пятницу Служба внешней разведки России сообщила, что Киев уже подготовил решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет по срочному требованию Вашингтона. Документ будет принят в ближайшее время, добавили в ведомстве.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250103/filippo-1992389918.html

https://ria.ru/20250103/zelenskiy-1992375536.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, великобритания