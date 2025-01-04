"В ближайшие пару дней": на Западе раскрыли, к чему готовится Зеленский
Меркурис: Зеленский готовит украинцев к снижению призывного возраста
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Признание Владимира Зеленского о сложностях в стабилизации фронта ВСУ призвано подготовить украинское общество к снижению призывного возраста до 18 лет, такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире личного видеоблога.
В пятницу глава киевского режима дал интервью украинскому телемарафону, в котором признал, что ВСУ сталкиваются с трудностями при удержании фронта, и пообещал предпринять все возможные меры для стабилизации ситуации в январе.
"Он признал больше вещей, чем когда-либо, о том, что его армия в тяжелом положении. <...> То, что он <...> делает, это <...> подготовка почвы для его указа о понижении призывного возраста до мальчиков 18 лет. <...> Он будет принят в ближайшие пару дней или недель до инаугурации (избранного президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа", — отметил эксперт.
По словам Меркуриса, массовый призыв граждан в возрасте 18-20 лет вызывает множество вопросов к киевскому режиму. Так, не до конца ясно, где ВСУ будут их обучать, насколько тщательной будет подготовка и будет ли у них вообще мотивация воевать.
"Ничто не изменит динамику на поле боя. Это может лишь продлить агонию Украины <...> ценой десятков тысяч молодых жизней", — подчеркнул аналитик.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.