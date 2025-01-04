Крупные нефтепорты мира столкнулись с риском затопления, пишет Guardian
Guardian: крупные нефтепорты мира может затопить из-за повышения уровня моря
Нефтяная платформа. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Некоторые из крупнейших нефтяных портов мира, в том числе расположенные в США и Саудовской Аравии, столкнулись с риском затопления из-за повышения уровня моря на метр, спровоцированного изменением климата от последствий нефтегазовой деятельности, сообщает издание Guardian со ссылкой на исследователей.
Издание отмечает, что еще в ноябре 2024 года Международная инициатива по климату криосферы (ICCI) опубликовала данные, по которым повышение уровня моря на 1 метр стало неизбежным в течение столетия и может произойти уже в 2070 году, если ледяные щиты разрушатся, а выбросы углекислого газа не будут ограничены. Еще более катастрофическое повышение на 3 метра может произойти уже в начале 2100-х годов.
"По иронии судьбы, уровень моря в этих портах для нефтяных танкеров находится ниже 1 метра, и им следует обратить внимание на потенциально более высокие темпы повышения уровня моря, которые сами по себе являются результатом постоянного использования ископаемого топлива", - приводит издание комментарий директора ICCI Пэм Пирсон.
По мнению исследователей, два низкорасположенных порта в Саудовской Аравии Рас-Танура и Янбу, которые управляются компанией Aramco, особенно уязвимы перед последствиями изменения климата. В список также попали нефтяные порты Хьюстон и Галвестон в США, крупнейшем в мире производителе нефти, а также порты в Китае, Сингапуре и Нидерландах.
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