https://ria.ru/20250104/zatoplenie-1992497688.html

Крупные нефтепорты мира столкнулись с риском затопления, пишет Guardian

Крупные нефтепорты мира столкнулись с риском затопления, пишет Guardian - РИА Новости, 04.01.2025

Крупные нефтепорты мира столкнулись с риском затопления, пишет Guardian

Некоторые из крупнейших нефтяных портов мира, в том числе расположенные в США и Саудовской Аравии, столкнулись с риском затопления из-за повышения уровня моря... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T14:38:00+03:00

2025-01-04T14:38:00+03:00

2025-01-04T14:38:00+03:00

в мире

сша

саудовская аравия

хьюстон

saudi aramco

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Некоторые из крупнейших нефтяных портов мира, в том числе расположенные в США и Саудовской Аравии, столкнулись с риском затопления из-за повышения уровня моря на метр, спровоцированного изменением климата от последствий нефтегазовой деятельности, сообщает издание Guardian со ссылкой на исследователей. Издание отмечает, что еще в ноябре 2024 года Международная инициатива по климату криосферы (ICCI) опубликовала данные, по которым повышение уровня моря на 1 метр стало неизбежным в течение столетия и может произойти уже в 2070 году, если ледяные щиты разрушатся, а выбросы углекислого газа не будут ограничены. Еще более катастрофическое повышение на 3 метра может произойти уже в начале 2100-х годов. "По иронии судьбы, уровень моря в этих портах для нефтяных танкеров находится ниже 1 метра, и им следует обратить внимание на потенциально более высокие темпы повышения уровня моря, которые сами по себе являются результатом постоянного использования ископаемого топлива", - приводит издание комментарий директора ICCI Пэм Пирсон. По мнению исследователей, два низкорасположенных порта в Саудовской Аравии Рас-Танура и Янбу, которые управляются компанией Aramco, особенно уязвимы перед последствиями изменения климата. В список также попали нефтяные порты Хьюстон и Галвестон в США, крупнейшем в мире производителе нефти, а также порты в Китае, Сингапуре и Нидерландах.

https://ria.ru/20240907/klimat-1971219084.html

сша

саудовская аравия

хьюстон

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в мире, сша, саудовская аравия, хьюстон, saudi aramco