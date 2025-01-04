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Крупные нефтепорты мира столкнулись с риском затопления, пишет Guardian - РИА Новости, 04.01.2025
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14:38 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/zatoplenie-1992497688.html
Крупные нефтепорты мира столкнулись с риском затопления, пишет Guardian
Крупные нефтепорты мира столкнулись с риском затопления, пишет Guardian - РИА Новости, 04.01.2025
Крупные нефтепорты мира столкнулись с риском затопления, пишет Guardian
Некоторые из крупнейших нефтяных портов мира, в том числе расположенные в США и Саудовской Аравии, столкнулись с риском затопления из-за повышения уровня моря... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T14:38:00+03:00
2025-01-04T14:38:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
хьюстон
saudi aramco
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Некоторые из крупнейших нефтяных портов мира, в том числе расположенные в США и Саудовской Аравии, столкнулись с риском затопления из-за повышения уровня моря на метр, спровоцированного изменением климата от последствий нефтегазовой деятельности, сообщает издание Guardian со ссылкой на исследователей. Издание отмечает, что еще в ноябре 2024 года Международная инициатива по климату криосферы (ICCI) опубликовала данные, по которым повышение уровня моря на 1 метр стало неизбежным в течение столетия и может произойти уже в 2070 году, если ледяные щиты разрушатся, а выбросы углекислого газа не будут ограничены. Еще более катастрофическое повышение на 3 метра может произойти уже в начале 2100-х годов. "По иронии судьбы, уровень моря в этих портах для нефтяных танкеров находится ниже 1 метра, и им следует обратить внимание на потенциально более высокие темпы повышения уровня моря, которые сами по себе являются результатом постоянного использования ископаемого топлива", - приводит издание комментарий директора ICCI Пэм Пирсон. По мнению исследователей, два низкорасположенных порта в Саудовской Аравии Рас-Танура и Янбу, которые управляются компанией Aramco, особенно уязвимы перед последствиями изменения климата. В список также попали нефтяные порты Хьюстон и Галвестон в США, крупнейшем в мире производителе нефти, а также порты в Китае, Сингапуре и Нидерландах.
https://ria.ru/20240907/klimat-1971219084.html
сша
саудовская аравия
хьюстон
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в мире, сша, саудовская аравия, хьюстон, saudi aramco
В мире, США, Саудовская Аравия, Хьюстон, Saudi Aramco
Крупные нефтепорты мира столкнулись с риском затопления, пишет Guardian

Guardian: крупные нефтепорты мира может затопить из-за повышения уровня моря

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНефтяная платформа
Нефтяная платформа - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Нефтяная платформа. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Некоторые из крупнейших нефтяных портов мира, в том числе расположенные в США и Саудовской Аравии, столкнулись с риском затопления из-за повышения уровня моря на метр, спровоцированного изменением климата от последствий нефтегазовой деятельности, сообщает издание Guardian со ссылкой на исследователей.
Издание отмечает, что еще в ноябре 2024 года Международная инициатива по климату криосферы (ICCI) опубликовала данные, по которым повышение уровня моря на 1 метр стало неизбежным в течение столетия и может произойти уже в 2070 году, если ледяные щиты разрушатся, а выбросы углекислого газа не будут ограничены. Еще более катастрофическое повышение на 3 метра может произойти уже в начале 2100-х годов.
"По иронии судьбы, уровень моря в этих портах для нефтяных танкеров находится ниже 1 метра, и им следует обратить внимание на потенциально более высокие темпы повышения уровня моря, которые сами по себе являются результатом постоянного использования ископаемого топлива", - приводит издание комментарий директора ICCI Пэм Пирсон.
По мнению исследователей, два низкорасположенных порта в Саудовской Аравии Рас-Танура и Янбу, которые управляются компанией Aramco, особенно уязвимы перед последствиями изменения климата. В список также попали нефтяные порты Хьюстон и Галвестон в США, крупнейшем в мире производителе нефти, а также порты в Китае, Сингапуре и Нидерландах.
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В миреСШАСаудовская АравияХьюстонSaudi Aramco
 
 
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