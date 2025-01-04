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В Японии умерла самая пожилая жительница планеты - РИА Новости, 04.01.2025
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12:15 04.01.2025 (обновлено: 14:37 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/yaponiya-1992483755.html
В Японии умерла самая пожилая жительница планеты
В Японии умерла самая пожилая жительница планеты - РИА Новости, 04.01.2025
В Японии умерла самая пожилая жительница планеты
Японка Томико Итоока, которая считалась старейшей жительницей Земли, умерла в возрасте 116 лет, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T12:15:00+03:00
2025-01-04T14:37:00+03:00
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ТОКИО, 4 янв — РИА Новости. Японка Томико Итоока, которая считалась старейшей жительницей Земли, умерла в возрасте 116 лет, сообщил телеканал NHK. Она скончалась 29 декабря в доме престарелых в городе Асия префектуры Хёго. Похороны состоялись 4 января.Томико Итоока родилась 23 мая 1908 года в Осаке. Она была старшей из трех сестер. Около 30 лет назад она переехала в город Асия. Звание самой старой жительницы планеты к ней перешло в августе прошлого года — после того, как в Испании умерла Мария Браньяс Морера, которой было 117 лет. До этого Томико Итоока считалась самой пожилой женщиной Японии.
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в мире, хёго, осака (город), испания, япония
В мире, Хёго, Осака (город), Испания, Япония
В Японии умерла самая пожилая жительница планеты

В Японии умерла старейшая жительница планеты Томико Итоока в возрасте 116 лет

© AP Photo / Ashiya Самая пожилая жительница планеты — японка Томико Итоока
Самая пожилая жительница планеты — японка Томико Итоока - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Ashiya
Самая пожилая жительница планеты — японка Томико Итоока. Архивное фото
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ТОКИО, 4 янв — РИА Новости. Японка Томико Итоока, которая считалась старейшей жительницей Земли, умерла в возрасте 116 лет, сообщил телеканал NHK.
Она скончалась 29 декабря в доме престарелых в городе Асия префектуры Хёго. Похороны состоялись 4 января.
Томико Итоока родилась 23 мая 1908 года в Осаке. Она была старшей из трех сестер. Около 30 лет назад она переехала в город Асия.
Звание самой старой жительницы планеты к ней перешло в августе прошлого года — после того, как в Испании умерла Мария Браньяс Морера, которой было 117 лет. До этого Томико Итоока считалась самой пожилой женщиной Японии.
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