https://ria.ru/20250104/yaponiya-1992483755.html

В Японии умерла самая пожилая жительница планеты

В Японии умерла самая пожилая жительница планеты - РИА Новости, 04.01.2025

В Японии умерла самая пожилая жительница планеты

Японка Томико Итоока, которая считалась старейшей жительницей Земли, умерла в возрасте 116 лет, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T12:15:00+03:00

2025-01-04T12:15:00+03:00

2025-01-04T14:37:00+03:00

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ТОКИО, 4 янв — РИА Новости. Японка Томико Итоока, которая считалась старейшей жительницей Земли, умерла в возрасте 116 лет, сообщил телеканал NHK. Она скончалась 29 декабря в доме престарелых в городе Асия префектуры Хёго. Похороны состоялись 4 января.Томико Итоока родилась 23 мая 1908 года в Осаке. Она была старшей из трех сестер. Около 30 лет назад она переехала в город Асия. Звание самой старой жительницы планеты к ней перешло в августе прошлого года — после того, как в Испании умерла Мария Браньяс Морера, которой было 117 лет. До этого Томико Итоока считалась самой пожилой женщиной Японии.

https://ria.ru/20241126/umer-1985796988.html

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в мире, хёго, осака (город), испания, япония