https://ria.ru/20250104/yao-1992506189.html

В Госдуме отреагировали на заявление Блинкена о российском ядерном оружии

В Госдуме отреагировали на заявление Блинкена о российском ядерном оружии - РИА Новости, 04.01.2025

В Госдуме отреагировали на заявление Блинкена о российском ядерном оружии

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал лживой игрой заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T15:58:00+03:00

2025-01-04T15:58:00+03:00

2025-01-04T15:58:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал лживой игрой заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности применения Россией ядерного оружия. Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен возможностью применения Россией ядерного оружия. По его мнению, Китай мог бы сыграть роль сдерживающего фактора в данном вопросе. "США, ведя лживую игру, пытаются перетянуть на свою сторону Китай, запугивая ядерной угрозой со стороны России. Заявление Блинкена рассчитано на то, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином в вопросах применения ядерного оружия. Вот только сегодня США не верят даже в Европе, с чего они взяли, что им поверит страна, которую они так яростно демонизируют?" - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Москва четко и ясно всем дала понять, что вопрос ядерных ударов может встать лишь в случае массированного удара по российской территории. "Украина на это технически неспособна, НАТО морально не готова, а значит, и нет предмета для "ядерного" диалога. Поэтому США всячески пытаются отторгнуть от РФ ее союзников, в первую очередь Китай", - сказал Белик. По его словам, именно запугивание угрозой, которой нет, и является целью американского госдепа. "Цель Блинкена - любым способом заставить поверить, что Россия непредсказуема и готова в любой момент начать ядерную войну, а значит, представляет опасность не только для Запада, но и для всего мира. Вот только мир уже знает, что лживый язык и правительство США - это слова синонимы", - сказал депутат. Президент России Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250104/blinken-1992505279.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978599973.html

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