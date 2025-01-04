В Госдуме отреагировали на заявление Блинкена о российском ядерном оружии
Белик назвал лживым заявление Блинкена о возможном применении РФ ядерного оружия
Энтони Блинкен. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал лживой игрой заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможности применения Россией ядерного оружия.
Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен возможностью применения Россией ядерного оружия. По его мнению, Китай мог бы сыграть роль сдерживающего фактора в данном вопросе.
"США, ведя лживую игру, пытаются перетянуть на свою сторону Китай, запугивая ядерной угрозой со стороны России. Заявление Блинкена рассчитано на то, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином в вопросах применения ядерного оружия. Вот только сегодня США не верят даже в Европе, с чего они взяли, что им поверит страна, которую они так яростно демонизируют?" - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Москва четко и ясно всем дала понять, что вопрос ядерных ударов может встать лишь в случае массированного удара по российской территории.
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По его словам, именно запугивание угрозой, которой нет, и является целью американского госдепа.
"Цель Блинкена - любым способом заставить поверить, что Россия непредсказуема и готова в любой момент начать ядерную войну, а значит, представляет опасность не только для Запада, но и для всего мира. Вот только мир уже знает, что лживый язык и правительство США - это слова синонимы", - сказал депутат.
Президент России Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие - это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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