https://ria.ru/20250104/vsu-1992452865.html

В Смоленской области пресекли атаку беспилотника ВСУ

В Смоленской области пресекли атаку беспилотника ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025

В Смоленской области пресекли атаку беспилотника ВСУ

Атака беспилотников ВСУ пресечена в Смоленской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T01:20:00+03:00

2025-01-04T01:20:00+03:00

2025-01-04T06:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

сафоновский район

василий анохин

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Атака беспилотников ВСУ пресечена в Смоленской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале."На территории Сафоновского района силами министерства обороны РФ пресечена атака одного БПЛА ВСУ. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет", - написал губернатор.Позже Анохин дополнил сообщение, уточнив, что пресечена атака двух беспилотников - второй уничтожен в Ершичском районе.

https://ria.ru/20250104/pvo-1992451829.html

смоленская область

сафоновский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

смоленская область, сафоновский район, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность