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В Смоленской области пресекли атаку беспилотника ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:20 04.01.2025 (обновлено: 06:52 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/vsu-1992452865.html
В Смоленской области пресекли атаку беспилотника ВСУ
В Смоленской области пресекли атаку беспилотника ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025
В Смоленской области пресекли атаку беспилотника ВСУ
Атака беспилотников ВСУ пресечена в Смоленской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T01:20:00+03:00
2025-01-04T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
сафоновский район
василий анохин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Атака беспилотников ВСУ пресечена в Смоленской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале."На территории Сафоновского района силами министерства обороны РФ пресечена атака одного БПЛА ВСУ. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет", - написал губернатор.Позже Анохин дополнил сообщение, уточнив, что пресечена атака двух беспилотников - второй уничтожен в Ершичском районе.
https://ria.ru/20250104/pvo-1992451829.html
смоленская область
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смоленская область, сафоновский район, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Сафоновский район, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Смоленской области пресекли атаку беспилотника ВСУ

Губернатор Анохин: в Смоленской области пресекли атаку беспилотника ВСУ

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт ПВО
Командный пункт ПВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Командный пункт ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Атака беспилотников ВСУ пресечена в Смоленской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.
"На территории Сафоновского района силами министерства обороны РФ пресечена атака одного БПЛА ВСУ. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет", - написал губернатор.
Позже Анохин дополнил сообщение, уточнив, что пресечена атака двух беспилотников - второй уничтожен в Ершичском районе.
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Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьСафоновский районВасилий АнохинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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