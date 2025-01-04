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В Смоленской области пресекли атаку беспилотника ВСУ
В Смоленской области пресекли атаку беспилотника ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025
В Смоленской области пресекли атаку беспилотника ВСУ
Атака беспилотников ВСУ пресечена в Смоленской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T01:20:00+03:00
2025-01-04T01:20:00+03:00
2025-01-04T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
сафоновский район
василий анохин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Атака беспилотников ВСУ пресечена в Смоленской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале."На территории Сафоновского района силами министерства обороны РФ пресечена атака одного БПЛА ВСУ. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет", - написал губернатор.Позже Анохин дополнил сообщение, уточнив, что пресечена атака двух беспилотников - второй уничтожен в Ершичском районе.
https://ria.ru/20250104/pvo-1992451829.html
смоленская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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смоленская область, сафоновский район, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Сафоновский район, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Смоленской области пресекли атаку беспилотника ВСУ
Губернатор Анохин: в Смоленской области пресекли атаку беспилотника ВСУ