https://ria.ru/20250104/vspyshka-1992497239.html

На Солнце произошло несколько мощных вспышек

На Солнце произошло несколько мощных вспышек - РИА Новости, 04.01.2025

На Солнце произошло несколько мощных вспышек

На Солнце произошло шесть вспышек, включая явление максимального класса Х, сообщил Институт прикладной геофизики. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T14:33:00+03:00

2025-01-04T14:33:00+03:00

2025-01-04T17:32:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На Солнце произошло шесть вспышек, включая явление максимального класса Х, сообщил Институт прикладной геофизики."В 01:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E59) зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 минуты", — говорится в тексте.Отмечается, что, кроме вспышки мощнейшего класса, произошли пять явлений класса М во временном промежутке между 01:00 и 08:00.Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают сбои коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

https://ria.ru/20250103/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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земля, вспышки на солнце , космос - риа наука, наука