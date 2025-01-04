https://ria.ru/20250104/vspyshka-1992497239.html
На Солнце произошло несколько мощных вспышек
На Солнце произошло несколько мощных вспышек - РИА Новости, 04.01.2025
На Солнце произошло несколько мощных вспышек
На Солнце произошло шесть вспышек, включая явление максимального класса Х, сообщил Институт прикладной геофизики. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T14:33:00+03:00
2025-01-04T14:33:00+03:00
2025-01-04T17:32:00+03:00
земля
вспышки на солнце
космос - риа наука
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960095888_0:224:1024:800_1920x0_80_0_0_32d28d10469ec3168d93c7e9e90e5d8f.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. На Солнце произошло шесть вспышек, включая явление максимального класса Х, сообщил Институт прикладной геофизики."В 01:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E59) зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 минуты", — говорится в тексте.Отмечается, что, кроме вспышки мощнейшего класса, произошли пять явлений класса М во временном промежутке между 01:00 и 08:00.Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают сбои коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
https://ria.ru/20250103/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960095888_0:128:1024:896_1920x0_80_0_0_a3ee92718975d0a6082b81352ad783fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, вспышки на солнце , космос - риа наука, наука
Земля, вспышки на Солнце , Космос - РИА Наука, Наука
На Солнце произошло несколько мощных вспышек
На Солнце произошли шесть мощных вспышек, одна из них высочайшего класса X