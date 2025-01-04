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Некоторым жильцам разрешили вернуться домой после подрыва дрона в Воронеже
Некоторым жильцам разрешили вернуться домой после подрыва дрона в Воронеже - РИА Новости, 04.01.2025
Некоторым жильцам разрешили вернуться домой после подрыва дрона в Воронеже
Жильцам домов, которые находятся неподалеку от места подрыва БПЛА на улице Димитрова в Воронеже, разрешили вернуться домой, после обследования мест подрывов на... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T22:20:00+03:00
2025-01-04T22:20:00+03:00
2025-01-04T22:20:00+03:00
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александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 4 янв - РИА Новости. Жильцам домов, которые находятся неподалеку от места подрыва БПЛА на улице Димитрова в Воронеже, разрешили вернуться домой, после обследования мест подрывов на улице Иркутской жители расположенных там домов также смогут вернуться в квартиры, сообщил губернатор Александр Гусев. Днем в субботу несколько БПЛА упали на территорию жилых домов Левобережного района Воронежа. В результате были повреждены окна в ряде квартир. Жителей трех домов эвакуировали, 16 человек разместили в ПВР. Один из БПЛА, который упал на улице Димитрова, был подорван. "Закончилось обследование территории подрыва БПЛА на улице Димитрова. Жильцам близлежащих домов разрешено вернуться в свои квартиры. Также произведено два подрыва на месте падения частей БПЛА на улице Иркутской... В ближайшее время специальные службы закончат обследование территории и начнут допуск граждан в их жилье", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
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происшествия, димитров, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Димитров, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
Некоторым жильцам разрешили вернуться домой после подрыва дрона в Воронеже
Гусев: некоторым жильцам разрешили вернуться домой после подрыва БПЛА в Воронеже