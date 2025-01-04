Рейтинг@Mail.ru
Некоторым жильцам разрешили вернуться домой после подрыва дрона в Воронеже - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/voronezh-1992531558.html
Некоторым жильцам разрешили вернуться домой после подрыва дрона в Воронеже
Некоторым жильцам разрешили вернуться домой после подрыва дрона в Воронеже - РИА Новости, 04.01.2025
Некоторым жильцам разрешили вернуться домой после подрыва дрона в Воронеже
Жильцам домов, которые находятся неподалеку от места подрыва БПЛА на улице Димитрова в Воронеже, разрешили вернуться домой, после обследования мест подрывов на... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T22:20:00+03:00
2025-01-04T22:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
димитров
воронеж
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992515084_0:348:881:844_1920x0_80_0_0_32981521337ef563d201139e1895fb09.jpg
ВОРОНЕЖ, 4 янв - РИА Новости. Жильцам домов, которые находятся неподалеку от места подрыва БПЛА на улице Димитрова в Воронеже, разрешили вернуться домой, после обследования мест подрывов на улице Иркутской жители расположенных там домов также смогут вернуться в квартиры, сообщил губернатор Александр Гусев. Днем в субботу несколько БПЛА упали на территорию жилых домов Левобережного района Воронежа. В результате были повреждены окна в ряде квартир. Жителей трех домов эвакуировали, 16 человек разместили в ПВР. Один из БПЛА, который упал на улице Димитрова, был подорван. "Закончилось обследование территории подрыва БПЛА на улице Димитрова. Жильцам близлежащих домов разрешено вернуться в свои квартиры. Также произведено два подрыва на месте падения частей БПЛА на улице Иркутской... В ближайшее время специальные службы закончат обследование территории и начнут допуск граждан в их жилье", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250104/bespilotniki-1992477463.html
димитров
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992515084_0:234:881:895_1920x0_80_0_0_399b284f94e7041972950c5199fac9fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, димитров, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Димитров, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
Некоторым жильцам разрешили вернуться домой после подрыва дрона в Воронеже

Гусев: некоторым жильцам разрешили вернуться домой после подрыва БПЛА в Воронеже

© Фото : Гусев/TelegramЖители дома, эвакуированные после падения обломков БПЛА. Левобережный район, Воронеж
Жители дома, эвакуированные после падения обломков БПЛА. Левобережный район, Воронеж - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : Гусев/Telegram
Жители дома, эвакуированные после падения обломков БПЛА. Левобережный район, Воронеж
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 4 янв - РИА Новости. Жильцам домов, которые находятся неподалеку от места подрыва БПЛА на улице Димитрова в Воронеже, разрешили вернуться домой, после обследования мест подрывов на улице Иркутской жители расположенных там домов также смогут вернуться в квартиры, сообщил губернатор Александр Гусев.
Днем в субботу несколько БПЛА упали на территорию жилых домов Левобережного района Воронежа. В результате были повреждены окна в ряде квартир. Жителей трех домов эвакуировали, 16 человек разместили в ПВР. Один из БПЛА, который упал на улице Димитрова, был подорван.
"Закончилось обследование территории подрыва БПЛА на улице Димитрова. Жильцам близлежащих домов разрешено вернуться в свои квартиры. Также произведено два подрыва на месте падения частей БПЛА на улице Иркутской... В ближайшее время специальные службы закончат обследование территории и начнут допуск граждан в их жилье", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Над Ленинградской областью за несколько часов сбили четыре беспилотника
Вчера, 10:52
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДимитровВоронежАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала