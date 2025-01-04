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МИД прокомментировал доклад ООН с критикой действий Киева против УПЦ - РИА Новости, 04.01.2025
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Религия
 
14:00 04.01.2025 (обновлено: 14:08 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/upts-1992494407.html
МИД прокомментировал доклад ООН с критикой действий Киева против УПЦ
МИД прокомментировал доклад ООН с критикой действий Киева против УПЦ - РИА Новости, 04.01.2025
МИД прокомментировал доклад ООН с критикой действий Киева против УПЦ
Россия приветствует доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с критикой действий Киева против Украинской православной церкви (УПЦ), РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T14:00:00+03:00
2025-01-04T14:08:00+03:00
религия
россия
украина
киев
владимир зеленский
оон
верховная рада украины
украинская православная церковь
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия приветствует доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с критикой действий Киева против Украинской православной церкви (УПЦ), продолжит призывать эту и другие организации добиться от Киева отмены репрессивных законов против канонического православия, говорится в комментарии посла по особым поручениям Геннадия Аскальдовича.Ранее в докладе УВКПЧ ООН было установлено, что Украина не доказала необходимость и соразмерность своих действий, направленных на роспуск религиозных организаций, в том числе Украинской православной церкви (УПЦ)."Даже союзникам киевских властей, которые привыкли многое спускать им с рук, все сложнее закрывать глаза на творящиеся бесчинства и беспредел. Учитывая бесчисленное множество фактов продолжающихся на Украине притеснений христиан-сторонников православной канонической Церкви, а также критику в отношении украинских властей, которая на протяжении долгих лет звучит со стороны многочисленных религиозных, общественных и политических кругов, остается только приветствовать долгожданные выводы УВКПЧ", - говорится в его комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.Как отметил посол, Россия продолжит призывать УВКПЧ и другие профильные организации "как можно жестче реагировать на государственный произвол киевского режима в отношении канонического православия и требовать отмены репрессивных законов".При этом он подчеркнул, что критика киевских властей со стороны ООН достигла цели, поскольку в украинском МИД поспешили назвать доклад ложным и попытаться "обелить нелицеприятные для киевского режима выводы" и переложить ответственность на РФ."Подобный опус выглядит очередным издевательством, ведь то, как открыто в этом государстве попираются права миллионов верующих, нагло и беззастенчиво нарушаются известные международно-правовые документы в части свободы вероисповедания, очевидно каждому здравомыслящему человеку", - заявил Аскальдович.С 23 сентября на Украине вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ .Семнадцатого октября сторонники ПЦУ со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Среди прихожан и священнослужителей были пострадавшие, у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа. Настоятеля собора митрополита Черкасского и Каневского Феодосия ударили по голове, он был госпитализирован. Также был госпитализирован пожилой инок Нектарий, которому пробили голову. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ . СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ , проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
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россия, украина, киев, владимир зеленский, оон, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Религия, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, ООН, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД прокомментировал доклад ООН с критикой действий Киева против УПЦ

Аскальдович: Россия приветствует доклад ООН с критикой действий Киева против УПЦ

© Фото : УПЦПоврежденная икона Спасителя в Киево-Печерской лавре
Поврежденная икона Спасителя в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : УПЦ
Поврежденная икона Спасителя в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия приветствует доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с критикой действий Киева против Украинской православной церкви (УПЦ), продолжит призывать эту и другие организации добиться от Киева отмены репрессивных законов против канонического православия, говорится в комментарии посла по особым поручениям Геннадия Аскальдовича.
Ранее в докладе УВКПЧ ООН было установлено, что Украина не доказала необходимость и соразмерность своих действий, направленных на роспуск религиозных организаций, в том числе Украинской православной церкви (УПЦ).
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"Даже союзникам киевских властей, которые привыкли многое спускать им с рук, все сложнее закрывать глаза на творящиеся бесчинства и беспредел. Учитывая бесчисленное множество фактов продолжающихся на Украине притеснений христиан-сторонников православной канонической Церкви, а также критику в отношении украинских властей, которая на протяжении долгих лет звучит со стороны многочисленных религиозных, общественных и политических кругов, остается только приветствовать долгожданные выводы УВКПЧ", - говорится в его комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как отметил посол, Россия продолжит призывать УВКПЧ и другие профильные организации "как можно жестче реагировать на государственный произвол киевского режима в отношении канонического православия и требовать отмены репрессивных законов".
При этом он подчеркнул, что критика киевских властей со стороны ООН достигла цели, поскольку в украинском МИД поспешили назвать доклад ложным и попытаться "обелить нелицеприятные для киевского режима выводы" и переложить ответственность на РФ.
"Подобный опус выглядит очередным издевательством, ведь то, как открыто в этом государстве попираются права миллионов верующих, нагло и беззастенчиво нарушаются известные международно-правовые документы в части свободы вероисповедания, очевидно каждому здравомыслящему человеку", - заявил Аскальдович.
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С 23 сентября на Украине вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ .
Семнадцатого октября сторонники ПЦУ со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Среди прихожан и священнослужителей были пострадавшие, у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа. Настоятеля собора митрополита Черкасского и Каневского Феодосия ударили по голове, он был госпитализирован. Также был госпитализирован пожилой инок Нектарий, которому пробили голову. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ . СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ , проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
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РелигияРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийООНВерховная Рада УкраиныУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦПравославная церковь Украины (ПЦУ)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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