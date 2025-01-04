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МИД прокомментировал доклад ООН с критикой действий Киева против УПЦ

МИД прокомментировал доклад ООН с критикой действий Киева против УПЦ - РИА Новости, 04.01.2025

МИД прокомментировал доклад ООН с критикой действий Киева против УПЦ

Россия приветствует доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с критикой действий Киева против Украинской православной церкви (УПЦ), РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T14:00:00+03:00

2025-01-04T14:00:00+03:00

2025-01-04T14:08:00+03:00

религия

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украина

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украинская православная церковь

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия приветствует доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с критикой действий Киева против Украинской православной церкви (УПЦ), продолжит призывать эту и другие организации добиться от Киева отмены репрессивных законов против канонического православия, говорится в комментарии посла по особым поручениям Геннадия Аскальдовича.Ранее в докладе УВКПЧ ООН было установлено, что Украина не доказала необходимость и соразмерность своих действий, направленных на роспуск религиозных организаций, в том числе Украинской православной церкви (УПЦ)."Даже союзникам киевских властей, которые привыкли многое спускать им с рук, все сложнее закрывать глаза на творящиеся бесчинства и беспредел. Учитывая бесчисленное множество фактов продолжающихся на Украине притеснений христиан-сторонников православной канонической Церкви, а также критику в отношении украинских властей, которая на протяжении долгих лет звучит со стороны многочисленных религиозных, общественных и политических кругов, остается только приветствовать долгожданные выводы УВКПЧ", - говорится в его комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.Как отметил посол, Россия продолжит призывать УВКПЧ и другие профильные организации "как можно жестче реагировать на государственный произвол киевского режима в отношении канонического православия и требовать отмены репрессивных законов".При этом он подчеркнул, что критика киевских властей со стороны ООН достигла цели, поскольку в украинском МИД поспешили назвать доклад ложным и попытаться "обелить нелицеприятные для киевского режима выводы" и переложить ответственность на РФ."Подобный опус выглядит очередным издевательством, ведь то, как открыто в этом государстве попираются права миллионов верующих, нагло и беззастенчиво нарушаются известные международно-правовые документы в части свободы вероисповедания, очевидно каждому здравомыслящему человеку", - заявил Аскальдович.С 23 сентября на Украине вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ .Семнадцатого октября сторонники ПЦУ со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Среди прихожан и священнослужителей были пострадавшие, у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа. Настоятеля собора митрополита Черкасского и Каневского Феодосия ударили по голове, он был госпитализирован. Также был госпитализирован пожилой инок Нектарий, которому пробили голову. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ . СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ , проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.

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https://ria.ru/20241116/obekt-1983957421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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