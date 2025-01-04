https://ria.ru/20250104/turtsiya-1992520635.html
Турция готова сотрудничать с Китаем в области редкоземельных материалов
Турция готова сотрудничать с Китаем в области редкоземельных материалов - РИА Новости, 04.01.2025
Турция готова сотрудничать с Китаем в области редкоземельных материалов
Турция готова к сотрудничеству с китайскими компаниями в области редкоземельных материалов в обмен на технологии, заявил министр энергетики и природных ресурсов РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T18:49:00+03:00
2025-01-04T18:49:00+03:00
2025-01-04T18:49:00+03:00
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СТАМБУЛ, 4 янв - РИА Новости. Турция готова к сотрудничеству с китайскими компаниями в области редкоземельных материалов в обмен на технологии, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. Минэнерго Турции сообщало летом 2022 года об обнаружении второго в мире по объемам месторождения редкоземельных металлов в провинции Эскишехир. Экс-министр Фатих Донмез заявил тогда, что запасы месторождения превышают 694 миллиона тонн, оно содержит 10 из 17 известных редкоземельных металлов, в том числе торий. "Мы рассчитываем на сотрудничество с несколькими странами, в том числе КНР, Австралией и Канадой", - заявил Байрактар японской газете Nikkei. По его словам, "несколько китайских компаний" заинтересованы в передаче Турции соответствующих технологий. "Только таким образом мы сможем сотрудничать. Иначе мы не можем просто поставлять минералы в КНР, разрешив их переработку там", - отметил Байрактар, комментируя усиление контроля в КНР за технологиями, связанными с редкоземельными металлами. В 2024 году Турция присоединилась к коалиции 14 государств и Еврокомиссии The Minerals Security Partnership (MSP). По данным СМИ, китайские компании контролируют 90% мировых мощностей по переработке редкоземельных металлов и 50% по переработке кобальта, никеля и лития, которые используются для производства аккумуляторов. Власти Китая в июле представили правила обращения с редкоземельными элементами. Они подразумевают, что будут усилены охрана и контроль в отношении соответствующих ресурсов, широко используемых в высокотехнологичной продукции. В декабре 2023 года власти Китая ввели экспортные ограничения в отношении ряда технологий, связанных с добычей и обработкой редкоземельных элементов. Редкоземельные элементы - это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи. Китай в последние десятилетия вложил значительные средства в добычу и переработку редкоземельных элементов и лидирует в цепочке поставок по всему миру. Согласно данным главного таможенного управления КНР, по итогам 2023 года Китай экспортировал более 114 тысяч тонн редкоземельных элементов и изделий на сумму 4,4 миллиарда долларов.
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технологии, китай, турция, эскишехир (провинция), министерство энергетики рф (минэнерго россии), nikkei, еврокомиссия, экономика, в мире
Технологии, Китай, Турция, Эскишехир (провинция), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Nikkei, Еврокомиссия, Экономика, В мире
Турция готова сотрудничать с Китаем в области редкоземельных материалов
Байрактар: Турция готова сотрудничать с КНР в области редкоземельных материалов
СТАМБУЛ, 4 янв - РИА Новости. Турция готова к сотрудничеству с китайскими компаниями в области редкоземельных материалов в обмен на технологии, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
Минэнерго Турции
сообщало летом 2022 года об обнаружении второго в мире по объемам месторождения редкоземельных металлов в провинции Эскишехир
. Экс-министр Фатих Донмез заявил тогда, что запасы месторождения превышают 694 миллиона тонн, оно содержит 10 из 17 известных редкоземельных металлов, в том числе торий.
"Мы рассчитываем на сотрудничество с несколькими странами, в том числе КНР
, Австралией
и Канадой", - заявил Байрактар японской газете Nikkei
.
По его словам, "несколько китайских компаний" заинтересованы в передаче Турции соответствующих технологий.
"Только таким образом мы сможем сотрудничать. Иначе мы не можем просто поставлять минералы в КНР, разрешив их переработку там", - отметил Байрактар, комментируя усиление контроля в КНР за технологиями, связанными с редкоземельными металлами.
В 2024 году Турция присоединилась к коалиции 14 государств и Еврокомиссии
The Minerals Security Partnership (MSP). По данным СМИ, китайские компании контролируют 90% мировых мощностей по переработке редкоземельных металлов и 50% по переработке кобальта, никеля и лития, которые используются для производства аккумуляторов.
Власти Китая в июле представили правила обращения с редкоземельными элементами. Они подразумевают, что будут усилены охрана и контроль в отношении соответствующих ресурсов, широко используемых в высокотехнологичной продукции. В декабре 2023 года власти Китая ввели экспортные ограничения в отношении ряда технологий, связанных с добычей и обработкой редкоземельных элементов.
Редкоземельные элементы - это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.
Китай в последние десятилетия вложил значительные средства в добычу и переработку редкоземельных элементов и лидирует в цепочке поставок по всему миру. Согласно данным главного таможенного управления КНР, по итогам 2023 года Китай экспортировал более 114 тысяч тонн редкоземельных элементов и изделий на сумму 4,4 миллиарда долларов.