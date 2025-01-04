https://ria.ru/20250104/tramp-1992457766.html

Трамп объявил о замене официального представителя Госдепа

Трамп объявил о замене официального представителя Госдепа - РИА Новости, 04.01.2025

Трамп объявил о замене официального представителя Госдепа

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей замене официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера на журналистку и радиоведущую Тэмми РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T04:41:00+03:00

2025-01-04T04:41:00+03:00

2025-01-04T04:41:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

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энтони блинкен

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государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей замене официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера на журналистку и радиоведущую Тэмми Брюс. "Для меня честь объявить, что Тэмми Брюс присоединится к нашему невероятному номинанту на должность государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио в качестве представителя государственного департамента США", - сообщил будущий президент. Трамп отметил, что Брюс - "высоко уважаемый" политический аналитик, понимающая важность консервативного движения Make America Great Again (MAGA), а также стала одним из наиболее сильных голосов консерваторов на радио и телевидении в стране. Действующий официальный представитель госдепа Мэттью Миллер занимает свой пост с апреля 2023 года после того, как его предшественник Нэд Прайс ушел с должности, став старшим советником госсекретаря Энтони Блинкена, а в феврале 2024 года был назначен заместителем постпреда США при ООН.

https://ria.ru/20241204/tramp-1987405690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, энтони блинкен, оон, государственный департамент сша