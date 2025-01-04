Трамп объявил о замене официального представителя Госдепа
Трамп объявил о замене официального представителя госдепа Миллера на Тэмми Брюс
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей замене официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера на журналистку и радиоведущую Тэмми Брюс.
"Для меня честь объявить, что Тэмми Брюс присоединится к нашему невероятному номинанту на должность государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио в качестве представителя государственного департамента США", - сообщил будущий президент.
Трамп выдвинул миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА
4 декабря 2024, 19:19
Трамп отметил, что Брюс - "высоко уважаемый" политический аналитик, понимающая важность консервативного движения Make America Great Again (MAGA), а также стала одним из наиболее сильных голосов консерваторов на радио и телевидении в стране.
Действующий официальный представитель госдепа Мэттью Миллер занимает свой пост с апреля 2023 года после того, как его предшественник Нэд Прайс ушел с должности, став старшим советником госсекретаря Энтони Блинкена, а в феврале 2024 года был назначен заместителем постпреда США при ООН.
Трамп выдвинул миллиардера Файнберга на пост замминистра обороны США
23 декабря 2024, 01:43