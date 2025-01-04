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Трамп объявил о замене официального представителя Госдепа - РИА Новости, 04.01.2025
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04:41 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/tramp-1992457766.html
Трамп объявил о замене официального представителя Госдепа
Трамп объявил о замене официального представителя Госдепа - РИА Новости, 04.01.2025
Трамп объявил о замене официального представителя Госдепа
Избранный президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей замене официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера на журналистку и радиоведущую Тэмми РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T04:41:00+03:00
2025-01-04T04:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей замене официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера на журналистку и радиоведущую Тэмми Брюс. "Для меня честь объявить, что Тэмми Брюс присоединится к нашему невероятному номинанту на должность государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио в качестве представителя государственного департамента США", - сообщил будущий президент. Трамп отметил, что Брюс - "высоко уважаемый" политический аналитик, понимающая важность консервативного движения Make America Great Again (MAGA), а также стала одним из наиболее сильных голосов консерваторов на радио и телевидении в стране. Действующий официальный представитель госдепа Мэттью Миллер занимает свой пост с апреля 2023 года после того, как его предшественник Нэд Прайс ушел с должности, став старшим советником госсекретаря Энтони Блинкена, а в феврале 2024 года был назначен заместителем постпреда США при ООН.
https://ria.ru/20241204/tramp-1987405690.html
https://ria.ru/20241223/tramp-1990756701.html
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в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, энтони блинкен, оон, государственный департамент сша
В мире, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Энтони Блинкен, ООН, Государственный департамент США
Трамп объявил о замене официального представителя Госдепа

Трамп объявил о замене официального представителя госдепа Миллера на Тэмми Брюс

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей замене официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера на журналистку и радиоведущую Тэмми Брюс.
"Для меня честь объявить, что Тэмми Брюс присоединится к нашему невероятному номинанту на должность государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио в качестве представителя государственного департамента США", - сообщил будущий президент.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Трамп выдвинул миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА
4 декабря 2024, 19:19
Трамп отметил, что Брюс - "высоко уважаемый" политический аналитик, понимающая важность консервативного движения Make America Great Again (MAGA), а также стала одним из наиболее сильных голосов консерваторов на радио и телевидении в стране.
Действующий официальный представитель госдепа Мэттью Миллер занимает свой пост с апреля 2023 года после того, как его предшественник Нэд Прайс ушел с должности, став старшим советником госсекретаря Энтони Блинкена, а в феврале 2024 года был назначен заместителем постпреда США при ООН.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Трамп выдвинул миллиардера Файнберга на пост замминистра обороны США
23 декабря 2024, 01:43
 
В миреСШАДональд ТрампМарко РубиоЭнтони БлинкенООНГосударственный департамент США
 
 
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