https://ria.ru/20250104/tramp-1992450139.html

Трампа обязали предстать перед судом 10 января

Трампа обязали предстать перед судом 10 января - РИА Новости, 04.01.2025

Трампа обязали предстать перед судом 10 января

Судья в Нью-Йорке назначил на 10 января вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации, обязав... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T00:04:00+03:00

2025-01-04T00:04:00+03:00

2025-01-04T00:22:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Судья в Нью-Йорке назначил на 10 января вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации, обязав будущего главу государства предстать перед судом, следует из указа, который есть в распоряжении РИА Новости."Обвиняемому приказано 10 января 2025 года в 09.30 утра (17.30 мск - ред.) предстать для вынесения приговора, следующего за вынесением вердикта", - говорится в документе, подписанном судьей Хуаном Мерчаном.Также указано, что Трамп может не являться в суд лично и присутствовать онлайн, однако его адвокат обязан уведомить о формате присутствия не позднее 5 января.В декабре суд в Нью-Йорке отказался отменить обвинительный вердикт присяжных против Трампа на фоне его победы на президентских выборах.Более того суд посчитал, что даже если он сочтет, что все дело попадает под президентский иммунитет, то в любом случае все ранее представленные доказательства говорят о том, что это были сугубо личные действия по фальсификации деловой документации, что "не представляет опасности вторжения в полномочия и функции исполнительной власти".Таким образом судья ответил на утверждения защиты о том, что доказательства не должны были быть представлены присяжным на основании того, что они попадают под президентский иммунитет.Ранее прокуратура Нью-Йорка просила не прекращать дело против политика даже несмотря на то, что обвинительный приговор, возможно, не вынесут во время его президентского срока. Адвокаты Трампа пытаются не допустить вынесения приговора по делу о подлоге документов компании Trump Organization при выплате денег в адрес порноактрисы Сторми Дэниелс, связи с которой приписывают политику. Защита просит суд прекратить уголовное преследование Трампа, несмотря на вынесенный обвинительный вердикт присяжных, настаивая, что конституция ограничивает прокуроров в привлечении избранного президента к ответственности.Трамп, уже занимавший пост президента США, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Трамп стал вторым в истории США человеком, которому удалось вернуться в Белый дом после перерыва. Трамп стал первым победителем выборов, против которого возбуждены уголовные дела.

https://ria.ru/20241107/tramp-1982344301.html

https://ria.ru/20241217/tramp-1989584569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нью-йорк (город), в мире, дональд трамп, сша, trump organization