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Один из задержанных рассказал о целях для теракта в Екатеринбурге - РИА Новости, 04.01.2025
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15:29 04.01.2025 (обновлено: 15:38 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/terakt-1992503460.html
Один из задержанных рассказал о целях для теракта в Екатеринбурге
Один из задержанных рассказал о целях для теракта в Екатеринбурге - РИА Новости, 04.01.2025
Один из задержанных рассказал о целях для теракта в Екатеринбурге
Для теракта в Екатеринбурге рассматривалось несколько целей, признал один из задержанных, видео с его словами обнародовала ФСБ России. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T15:29:00+03:00
2025-01-04T15:38:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Для теракта в Екатеринбурге рассматривалось несколько целей, признал один из задержанных, видео с его словами обнародовала ФСБ России. Ранее ФСБ сообщила, что задержала четырех граждан России, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной в РФ террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге. Также ФСБ обнародовала кадры оперативной видеосъемки, на которых задержанные молодые люди признались, что готовили теракт. По словам одного из задержанных, сначала изготовленную взрывчатку планировалось "протестировать". "Я в дальнейшем рассматривал, какие могут быть цели для того, чтобы эти взрывчатые вещества использовать", - добавил он.
https://ria.ru/20250102/krokus-1992311508.html
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происшествия, россия, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Один из задержанных рассказал о целях для теракта в Екатеринбурге

ФСБ: задержанный рассматривал несколько целей для теракта в Екатеринбурге

© ЦОС ФСБ РоссииЗадержанный, планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге
Задержанный, планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© ЦОС ФСБ России
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Для теракта в Екатеринбурге рассматривалось несколько целей, признал один из задержанных, видео с его словами обнародовала ФСБ России.
Ранее ФСБ сообщила, что задержала четырех граждан России, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной в РФ террористической организации и планировавших устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге. Также ФСБ обнародовала кадры оперативной видеосъемки, на которых задержанные молодые люди признались, что готовили теракт.
По словам одного из задержанных, сначала изготовленную взрывчатку планировалось "протестировать".
"Я в дальнейшем рассматривал, какие могут быть цели для того, чтобы эти взрывчатые вещества использовать", - добавил он.
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ПроисшествияРоссияЕкатеринбургФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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