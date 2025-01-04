Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили пятнадцать натовских снарядов по Горловке - РИА Новости, 04.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/svo-1992531768.html
ВСУ выпустили пятнадцать натовских снарядов по Горловке
ВСУ выпустили пятнадцать натовских снарядов по Горловке - РИА Новости, 04.01.2025
ВСУ выпустили пятнадцать натовских снарядов по Горловке
Украинские войска за 35 минут выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило управление по вопросам документирования военных... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T22:34:00+03:00
2025-01-04T22:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
стирол
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992479981_0:542:960:1082_1920x0_80_0_0_887b63309fc243e07864fa9c8ccb2f6e.jpg
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 21.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 22.00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 22.05 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 22.10 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 22.15 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает управление. Также, по данным ведомства, ВСУ в 19.00 и 19.35 сбросили с беспилотников два взрывоопасных предмета в Центрально-Городском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250104/bespilotniki-1992477463.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992479981_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_b677883825aa4962b95a199e27ae9db1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Стирол, НАТО
ВСУ выпустили пятнадцать натовских снарядов по Горловке

ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Горловке за 35 минут

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Горловке
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Горловке - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Горловке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 21.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 22.00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 22.05 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 22.10 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 22.15 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает управление.
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Над Ленинградской областью за несколько часов сбили четыре беспилотника
Вчера, 10:52
Также, по данным ведомства, ВСУ в 19.00 и 19.35 сбросили с беспилотников два взрывоопасных предмета в Центрально-Городском районе Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСтиролНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала