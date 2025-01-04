https://ria.ru/20250104/svo-1992531768.html

ВСУ выпустили пятнадцать натовских снарядов по Горловке

ВСУ выпустили пятнадцать натовских снарядов по Горловке - РИА Новости, 04.01.2025

ВСУ выпустили пятнадцать натовских снарядов по Горловке

Украинские войска за 35 минут выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило управление по вопросам документирования военных... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T22:34:00+03:00

2025-01-04T22:34:00+03:00

2025-01-04T22:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

стирол

нато

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 21.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 22.00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 22.05 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 22.10 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 22.15 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает управление. Также, по данным ведомства, ВСУ в 19.00 и 19.35 сбросили с беспилотников два взрывоопасных предмета в Центрально-Городском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250104/bespilotniki-1992477463.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол, нато