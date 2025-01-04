https://ria.ru/20250104/svo-1992531768.html
ВСУ выпустили пятнадцать натовских снарядов по Горловке
ВСУ выпустили пятнадцать натовских снарядов по Горловке - РИА Новости, 04.01.2025
ВСУ выпустили пятнадцать натовских снарядов по Горловке
Украинские войска за 35 минут выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило управление по вопросам документирования военных... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T22:34:00+03:00
2025-01-04T22:34:00+03:00
2025-01-04T22:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
стирол
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992479981_0:542:960:1082_1920x0_80_0_0_887b63309fc243e07864fa9c8ccb2f6e.jpg
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило управление по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.40 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 21.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 22.00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 22.05 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 22.10 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 22.15 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает управление. Также, по данным ведомства, ВСУ в 19.00 и 19.35 сбросили с беспилотников два взрывоопасных предмета в Центрально-Городском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250104/bespilotniki-1992477463.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992479981_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_b677883825aa4962b95a199e27ae9db1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Стирол, НАТО
ВСУ выпустили пятнадцать натовских снарядов по Горловке
ВСУ выпустили 15 натовских снарядов по Горловке за 35 минут