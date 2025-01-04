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Группировка "Центр" отразила 12 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 04.01.2025
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12:10 04.01.2025 (обновлено: 12:24 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/svo-1992484004.html
Группировка "Центр" отразила 12 контратак ВСУ за сутки
Группировка "Центр" отразила 12 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 04.01.2025
Группировка "Центр" отразила 12 контратак ВСУ за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял свыше 440 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T12:10:00+03:00
2025-01-04T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял свыше 440 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Розовка, Миролюбовка, Славянка, Срибное, Удачное, Новосергеевка, Катериновка и Красноармейск Донецкой Народной Республики."Отразили 12 контратак формирований ВСУ. Противник потерял более 440 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, в том числе М113 и М1117 производства США, боевую бронированную машину "Козак", восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, 152-мм орудие Д-20 и пять 122-мм гаубиц Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" отразила 12 контратак ВСУ за сутки

Минобороны: группировка войск "Центр" отразила 12 контратак ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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Работа расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял свыше 440 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Розовка, Миролюбовка, Славянка, Срибное, Удачное, Новосергеевка, Катериновка и Красноармейск Донецкой Народной Республики.
"Отразили 12 контратак формирований ВСУ. Противник потерял более 440 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, в том числе М113 и М1117 производства США, боевую бронированную машину "Козак", восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, 152-мм орудие Д-20 и пять 122-мм гаубиц Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
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