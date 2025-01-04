https://ria.ru/20250104/svo-1992484004.html

Группировка "Центр" отразила 12 контратак ВСУ за сутки

Группировка "Центр" отразила 12 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 04.01.2025

Группировка "Центр" отразила 12 контратак ВСУ за сутки

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял свыше 440 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T12:10:00+03:00

2025-01-04T12:10:00+03:00

2025-01-04T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял свыше 440 военнослужащих и танк, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Розовка, Миролюбовка, Славянка, Срибное, Удачное, Новосергеевка, Катериновка и Красноармейск Донецкой Народной Республики."Отразили 12 контратак формирований ВСУ. Противник потерял более 440 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, в том числе М113 и М1117 производства США, боевую бронированную машину "Козак", восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции, 152-мм орудие Д-20 и пять 122-мм гаубиц Д-30", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, донецкая народная республика