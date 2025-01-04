Глава U.S. Steel раскритиковал решение Байдена о сделке по покупке компании
Глава U.S. Steel назвал решение Байдена о сделке по покупке компании позором
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена заблокировать сделку по покупке американской сталелитейной компании U.S. Steel японским концерном Nippon Steel - позор и проявление политической коррупции, заявил глава U.S. Steel Дэвид Бурритт.
"Сегодняшнее действие президента Байдена является позорным и коррумпированным. Он политически расплатился с профсоюзным боссом, оторванным от своих членов, навредив при этом будущему нашей компании, нашим работникам и нашей национальной безопасности", - говорится в опубликованном заявлении Бурритта.
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"Нам был нужен президент, который знает, как заключить лучшую сделку для Америки, и усердно работает, чтобы это осуществить... Мы намерены бороться с политической коррупцией президента Байдена", - добавил Бурритт.
Байден в пятницу заблокировал сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению американской сталелитейной компании U.S. Steel японским концерном Nippon Steel, назвав её угрозой национальной безопасности.
Позднее газета Nikkei сообщила, что Nippon Steel планирует подать в суд на правительство США после решения Байдена заблокировать сделку. Издание приводит заявление Nippon Steel и U.S. Steel, в котором те указали, что в постановлении президента США нет "убедительных доказательств" наличия проблемы в области национальной безопасности, и назвали решение Байдена "политическим".