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Глава U.S. Steel раскритиковал решение Байдена о сделке по покупке компании - РИА Новости, 04.01.2025
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01:08 04.01.2025 (обновлено: 01:32 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/ssha-1992452438.html
Глава U.S. Steel раскритиковал решение Байдена о сделке по покупке компании
Глава U.S. Steel раскритиковал решение Байдена о сделке по покупке компании - РИА Новости, 04.01.2025
Глава U.S. Steel раскритиковал решение Байдена о сделке по покупке компании
Решение президента США Джо Байдена заблокировать сделку по покупке американской сталелитейной компании U.S. Steel японским концерном Nippon Steel - позор и... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T01:08:00+03:00
2025-01-04T01:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена заблокировать сделку по покупке американской сталелитейной компании U.S. Steel японским концерном Nippon Steel - позор и проявление политической коррупции, заявил глава U.S. Steel Дэвид Бурритт."Сегодняшнее действие президента Байдена является позорным и коррумпированным. Он политически расплатился с профсоюзным боссом, оторванным от своих членов, навредив при этом будущему нашей компании, нашим работникам и нашей национальной безопасности", - говорится в опубликованном заявлении Бурритта.Глава U.S. Steel добавил, что американский президент своими действиями нанес оскорбление Японии, которая является для США "жизненно важным экономическим и национальным союзником в сфере безопасности", а также поставил под угрозу конкурентоспособность Америки."Нам был нужен президент, который знает, как заключить лучшую сделку для Америки, и усердно работает, чтобы это осуществить... Мы намерены бороться с политической коррупцией президента Байдена", - добавил Бурритт.Байден в пятницу заблокировал сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению американской сталелитейной компании U.S. Steel японским концерном Nippon Steel, назвав её угрозой национальной безопасности.Позднее газета Nikkei сообщила, что Nippon Steel планирует подать в суд на правительство США после решения Байдена заблокировать сделку. Издание приводит заявление Nippon Steel и U.S. Steel, в котором те указали, что в постановлении президента США нет "убедительных доказательств" наличия проблемы в области национальной безопасности, и назвали решение Байдена "политическим".
https://ria.ru/20241126/bayden-1985683249.html
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в мире, сша, америка, япония, джо байден, nikkei
В мире, США, Америка, Япония, Джо Байден, Nikkei
Глава U.S. Steel раскритиковал решение Байдена о сделке по покупке компании

Глава U.S. Steel назвал решение Байдена о сделке по покупке компании позором

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена заблокировать сделку по покупке американской сталелитейной компании U.S. Steel японским концерном Nippon Steel - позор и проявление политической коррупции, заявил глава U.S. Steel Дэвид Бурритт.
"Сегодняшнее действие президента Байдена является позорным и коррумпированным. Он политически расплатился с профсоюзным боссом, оторванным от своих членов, навредив при этом будущему нашей компании, нашим работникам и нашей национальной безопасности", - говорится в опубликованном заявлении Бурритта.
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Глава U.S. Steel добавил, что американский президент своими действиями нанес оскорбление Японии, которая является для США "жизненно важным экономическим и национальным союзником в сфере безопасности", а также поставил под угрозу конкурентоспособность Америки.
«
"Нам был нужен президент, который знает, как заключить лучшую сделку для Америки, и усердно работает, чтобы это осуществить... Мы намерены бороться с политической коррупцией президента Байдена", - добавил Бурритт.
Байден в пятницу заблокировал сделку на сумму почти 15 миллиардов долларов по приобретению американской сталелитейной компании U.S. Steel японским концерном Nippon Steel, назвав её угрозой национальной безопасности.
Позднее газета Nikkei сообщила, что Nippon Steel планирует подать в суд на правительство США после решения Байдена заблокировать сделку. Издание приводит заявление Nippon Steel и U.S. Steel, в котором те указали, что в постановлении президента США нет "убедительных доказательств" наличия проблемы в области национальной безопасности, и назвали решение Байдена "политическим".
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