https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992517857.html

Спецоперация, 4 января: ВС России освободили село Надия в ЛНР

Спецоперация, 4 января: ВС России освободили село Надия в ЛНР - РИА Новости, 04.01.2025

Спецоперация, 4 января: ВС России освободили село Надия в ЛНР

Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия в Луганской Народной Республике,... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T18:10:00+03:00

2025-01-04T18:10:00+03:00

2025-01-04T18:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

украина

россия

энтони блинкен

скотт риттер

дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия в Луганской Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки на разных направлениях до 1570 военных, два танка и две боевые машины пехоты, следует из данных российского оборонного ведомства. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника, отметили в МО РФ. Минобороны РФ также сообщило, что 3 января с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по Белгородской области американскими ракетами ATACMS. В ходе противоракетного боя боевыми расчетами С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" все восемь оперативно-тактических ракет ATACMS были сбиты. На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры, подчеркнули в МО РФ. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили свыше 540 военных, уничтожены четыре танка, боевая машина пехоты и бронетранспортер, следует из сводки Минобороны. Вооружали задолго до СВОАмериканский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью New York Times признал, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала специальной военной операции. Он сказал, что США постарались "задолго до начала" российской СВО, а точнее "с сентября (2021 года - ред.) и затем еще раз в декабре", незаметно поставить Украине "большое количество оружия". Делалось это якобы для того, чтобы у ВСУ было "всё необходимое, чтобы обороняться - такие вещи, как (зенитные комплексы - ред.) Stinger, (противотанковые ракетные комплексы - ред.) Javelin". Кроме того, Блинкен согласился с тем, что Киев в обозримом будущем вряд ли сможет "вернуть" территории, уже вошедшие в состав России по результатам референдумов. "Вопрос не в уступке. Вопрос в том, что линия (фронта - ред.) с практической точки зрения в обозримом будущем вряд ли сильно сдвинется. Украина всегда, всегда будет претендовать на эту территорию. Вопрос в том, найдет ли она при поддержке других способ вернуть утраченную территорию?" - заявил Блинкен на вопрос журналиста New York Times о том, считает ли он, что территории, "контролируемые" Россией, Киеву всё же придется уступить. При этом, по словам Блинкена, чтобы перемирие на Украине было продолжительным, Киеву якобы необходимы гарантии безопасности и вступление в НАТО. Ранее глава госдепа сам признавал, что вступление Украины в Североатлантический альянс будет очень сложным пунктом переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Проблемный кейсУкраинский кейс уже в январе 2025 года превратится в довольно проблемный и даже обременительный политический актив для Запада, говорится в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. В докладе сказано, что конфликт, в котором Украина не может победить, способен осложнить решение приоритетных задач для новой администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа. По мнению авторов документа, поскольку у западных стран остается всё меньше иллюзий о возможности через Украину нанести России стратегическое поражение и тем самым решительно ослабить крепнущую связку Пекина и Москвы, Запад будет искать выход в организации переговорного трека и стимулировании переговорной активности Москвы и Киева, в том числе угрозой резкой эскалации конфликта. Отмечается, что наиболее вероятный сценарий на первых этапах работы новой американской администрации - попытки "договориться с позиции силы". Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Украинцы — угроза безопасности Америки Украинцы, обученные военному делу в США, могут создать риск для внутренней американской безопасности в ответ на не устраивающую Киев политику США, считает экс-разведчик Скотт Риттер. По его словам, это скверные люди, с которыми должно быть покончено, так как им нельзя доверять с учетом пройденной ими военной подготовки в США. По мнению Риттера, Киев потенциально может использовать подготовленных США украинцев, в том числе из числа представителей диаспоры, для подрыва американской национальной безопасности в ответ на не устраивающую Украину политику США. Риттер также заявил, что украинская диаспора в США и Канаде была преднамеренно радикализована ЦРУ для дальнейшей "транспортировки" необходимых американской разведке идей непосредственно на Украину. Одним из примеров радикализации диаспоры Риттер назвал открытие в городе Элленвилл штата Нью-Йорк детского подготовительного лагеря, в котором, по его словам, жители США украинского происхождения проводят идеологическую обработку нового поколения идеями лидера украинских националистов и пособника гитлеровцев Степана Бандеры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html

https://ria.ru/20250103/ukraina-1992347506.html

https://ria.ru/20241227/rossiya-1991497244.html

https://ria.ru/20241225/tramp-1991097912.html

https://ria.ru/20241209/vstrecha-1988024289.html

https://ria.ru/20241231/shkolniki-1992079434.html

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сша, украина, россия, энтони блинкен, скотт риттер, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), с-400 «триумф»