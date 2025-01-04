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Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 04.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 04.01.2025 (обновлено: 16:45 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992501374.html
Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 04.01.2025
Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Армия Владимира Зеленского истощена, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T15:05:00+03:00
2025-01-04T16:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
чей боуз
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Армия Владимира Зеленского истощена, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Более 200 000 человек дезертировали из армии диктатора Зеленского на Украине. Немыслимый миллион человек погиб. Армия истощена, людей забирают с улиц, и теперь 18-летних будут отправлять умирать за Фон дер Обманщицу (Von Der Liar), Бессердечную Каллас (Callous Kallas) и Байдена", — написал он.На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие и увозя их в микроавтобусах в неизвестном направлении.С 18 мая вступил в силу закон об ужесточении правил мобилизации. В соответствии с ним все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные, явившись в военкомат, либо зарегистрировавшись в "Электронном кабинете призывника". Через электронный кабинет будут также вручать повестки. При этом "датой вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Кроме того, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции.
https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html
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в мире, украина, чей боуз, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чей Боуз, Владимир Зеленский
Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Ирландский журналист Боуз заявил об истощении ВСУ

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Армия Владимира Зеленского истощена, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Более 200 000 человек дезертировали из армии диктатора Зеленского на Украине. Немыслимый миллион человек погиб. Армия истощена, людей забирают с улиц, и теперь 18-летних будут отправлять умирать за Фон дер Обманщицу (Von Der Liar), Бессердечную Каллас (Callous Kallas) и Байдена", — написал он.
На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие и увозя их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
С 18 мая вступил в силу закон об ужесточении правил мобилизации. В соответствии с ним все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные, явившись в военкомат, либо зарегистрировавшись в "Электронном кабинете призывника". Через электронный кабинет будут также вручать повестки. При этом "датой вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Кроме того, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧей БоузВладимир Зеленский
 
 
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