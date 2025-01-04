https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992501374.html

Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 04.01.2025

Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта

Армия Владимира Зеленского истощена, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T15:05:00+03:00

2025-01-04T15:05:00+03:00

2025-01-04T16:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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чей боуз

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Армия Владимира Зеленского истощена, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Более 200 000 человек дезертировали из армии диктатора Зеленского на Украине. Немыслимый миллион человек погиб. Армия истощена, людей забирают с улиц, и теперь 18-летних будут отправлять умирать за Фон дер Обманщицу (Von Der Liar), Бессердечную Каллас (Callous Kallas) и Байдена", — написал он.На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие и увозя их в микроавтобусах в неизвестном направлении.С 18 мая вступил в силу закон об ужесточении правил мобилизации. В соответствии с ним все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные, явившись в военкомат, либо зарегистрировавшись в "Электронном кабинете призывника". Через электронный кабинет будут также вручать повестки. При этом "датой вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.Кроме того, военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции.

https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html

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в мире, украина, чей боуз, владимир зеленский