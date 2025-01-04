https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992485388.html

Подразделения группировки "Днепр" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Днепр" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 04.01.2025

Подразделения группировки "Днепр" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T12:24:00+03:00

2025-01-04T12:24:00+03:00

2025-01-04T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

пятихатки

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух пехотных бригад, бригады береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Пятихатки, Новоандреевка Запорожской области, Зеленовка и Янтарное Херсонской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

пятихатки, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность