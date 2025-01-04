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Подразделения группировки "Днепр" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Днепр" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 04.01.2025
Подразделения группировки "Днепр" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T12:24:00+03:00
2025-01-04T12:24:00+03:00
2025-01-04T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух пехотных бригад, бригады береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Пятихатки, Новоандреевка Запорожской области, Зеленовка и Янтарное Херсонской области", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пятихатки, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Пятихатки, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Подразделения группировки "Днепр" заняли более выгодные рубежи
МО РФ: ВСУ потеряли до 70 боевиков в зоне действий "Днепра" за сутки