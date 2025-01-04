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Бойцы "Юга" отразили две контратаки штурмовиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 04.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 04.01.2025 (обновлено: 12:31 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992485018.html
Бойцы "Юга" отразили две контратаки штурмовиков ВСУ за сутки
Бойцы "Юга" отразили две контратаки штурмовиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 04.01.2025
Бойцы "Юга" отразили две контратаки штурмовиков ВСУ за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки, ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T12:21:00+03:00
2025-01-04T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки, ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям мотопехотной, восьми механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Предтечино, Северск, Андреевка, Петровского, Константиновка, Николаевка, Часов Яр, Новомарково и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, северск, константиновка, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Северск, Константиновка, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Юга" отразили две контратаки штурмовиков ВСУ за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки, ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям мотопехотной, восьми механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Предтечино, Северск, Андреевка, Петровского, Константиновка, Николаевка, Часов Яр, Новомарково и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и склад боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСеверскКонстантиновкаРоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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