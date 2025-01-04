https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992485018.html

Бойцы "Юга" отразили две контратаки штурмовиков ВСУ за сутки

Бойцы "Юга" отразили две контратаки штурмовиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 04.01.2025

Бойцы "Юга" отразили две контратаки штурмовиков ВСУ за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки, ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T12:21:00+03:00

2025-01-04T12:21:00+03:00

2025-01-04T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили две атаки, ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям мотопехотной, восьми механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Предтечино, Северск, Андреевка, Петровского, Константиновка, Николаевка, Часов Яр, Новомарково и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, северск, константиновка, россия, безопасность, вооруженные силы рф