https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992484233.html

ВСУ потеряли до 50 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за сутки

ВСУ потеряли до 50 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за сутки - РИА Новости, 04.01.2025

ВСУ потеряли до 50 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T12:11:00+03:00

2025-01-04T12:11:00+03:00

2025-01-04T12:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

харьковская область

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ в сводке."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады специального назначения и бригады теробороны в районах населенных пунктов Турово, Перовское и Синельниково Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область