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ВСУ потеряли до 50 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за сутки - РИА Новости, 04.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 04.01.2025 (обновлено: 12:32 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992484233.html
ВСУ потеряли до 50 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 50 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за сутки - РИА Новости, 04.01.2025
ВСУ потеряли до 50 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T12:11:00+03:00
2025-01-04T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
харьковская область
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ в сводке."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады специального назначения и бригады теробороны в районах населенных пунктов Турово, Перовское и Синельниково Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область
ВСУ потеряли до 50 боевиков в зоне действий бойцов "Севера" за сутки

МО: ВСУ потеряли до 50 боевиков и танк в зоне действий бойцов "Севера" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ в сводке.
"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады специального назначения и бригады теробороны в районах населенных пунктов Турово, Перовское и Синельниково Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сводке военного ведомства.
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