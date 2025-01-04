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Штурмовики в Запорожской области отрабатывают действия против БПЛА - РИА Новости, 04.01.2025
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05:21 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992459426.html
Штурмовики в Запорожской области отрабатывают действия против БПЛА
Штурмовики в Запорожской области отрабатывают действия против БПЛА - РИА Новости, 04.01.2025
Штурмовики в Запорожской области отрабатывают действия против БПЛА
Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" на полигонах в Запорожской области кроме подготовки к взятию опорных пунктов вооруженных сил Украины (ВСУ)... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T05:21:00+03:00
2025-01-04T05:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" на полигонах в Запорожской области кроме подготовки к взятию опорных пунктов вооруженных сил Украины (ВСУ) отрабатывают действия против БПЛА, рассказал журналистам командир штурмовой роты с позывным "Флинт". "У нас идет противодействие БПЛА постоянно, потому что война сейчас инновационная, кругом "птички" противника, используем средства РЭБ (радиэлектронной борьбы), готовим к этому парней - и противодействию дронам противника, и уклонению от ударов БПЛА", - сказал он. По словам офицера, на полигонах в Запорожской области штурмовые группы отрабатывают взаимодействие с операторами дронов, которые сопровождают военнослужащих, выдавая данные о противнике с воздуха, а также наносят удары по участкам, где тот хорошо закрепился. "Задача - научить каждого бойца, который к нам приходит, подписав контракт, с нуля научить штурмовать опорные пункты, подъезжать на технике к опорным пунктам, соответственно, штурмуя их, скрытно выдвигаться, проходить лесополосы, чтобы не подорваться ни на какой мине, на растяжке. Все эти моменты отрабатываются и готовится личный состав", - рассказал "Флинт". Он добавил, что штурмовые подразделения группировки "Днепр" регулярно проводят учения и тренировки для опытных бойцов, где изучаются новые тактические приемы и схемы, основанные на опыте СВО.
https://ria.ru/20250104/vsu-1992457933.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Штурмовики в Запорожской области отрабатывают действия против БПЛА

Штурмовые подразделения группировки "Днепр" отрабатывают действия против БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" на полигонах в Запорожской области кроме подготовки к взятию опорных пунктов вооруженных сил Украины (ВСУ) отрабатывают действия против БПЛА, рассказал журналистам командир штурмовой роты с позывным "Флинт".
"У нас идет противодействие БПЛА постоянно, потому что война сейчас инновационная, кругом "птички" противника, используем средства РЭБ (радиэлектронной борьбы), готовим к этому парней - и противодействию дронам противника, и уклонению от ударов БПЛА", - сказал он.
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По словам офицера, на полигонах в Запорожской области штурмовые группы отрабатывают взаимодействие с операторами дронов, которые сопровождают военнослужащих, выдавая данные о противнике с воздуха, а также наносят удары по участкам, где тот хорошо закрепился.
«
"Задача - научить каждого бойца, который к нам приходит, подписав контракт, с нуля научить штурмовать опорные пункты, подъезжать на технике к опорным пунктам, соответственно, штурмуя их, скрытно выдвигаться, проходить лесополосы, чтобы не подорваться ни на какой мине, на растяжке. Все эти моменты отрабатываются и готовится личный состав", - рассказал "Флинт".
Он добавил, что штурмовые подразделения группировки "Днепр" регулярно проводят учения и тренировки для опытных бойцов, где изучаются новые тактические приемы и схемы, основанные на опыте СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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