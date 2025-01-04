Военные "Центра" рассказали об освобождении Новооленовки в ДНР
Военнослужащие группировки "Центр" рассказали подробности штурма Новооленовки
Боевая работа артиллерийского расчета. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении населенного пункта Новооленовка в ДНР, рассказали подробности штурма.
Используя дезориентированность противника, штурмовики 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии и 30-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр", действуя в своих зонах ответственности, малыми группами осуществили штурм населенного пункта, сообщили в Минобороны.
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Сообщается, что разведывательные подразделения 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады воспользовались инициативой на линии боевого соприкосновения, зашли в тыл украинских боевиков, оккупировавших населенный пункт Новооленовка, и отрезали гарнизон ВСУ от основных сил.
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"В ходе решения задачи мы подорвали четыре единицы техники противника: два БМП, бронемашины Hummer и "Варта 2", - рассказал командир роты лейтенант Валерий Кулябин.
По его словам, заблаговременно установленные минные заграждения на тыловых колонных путях позволили уничтожить боевую технику и живую силу подразделений ВСУ, пытавшихся бежать с поля боя.
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"Мы заходили в населенный пункт по открытой местности, через поля. Гражданские люди нас ждали с нетерпением, ждали эвакуации, радовались, когда освободили Новооленовку", - сказал разведчик-пулеметчик рядовой Виктор Архипов.
Минобороны России сообщило об освобождении Новооленовки 30 декабря.
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