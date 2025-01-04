https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992459248.html

Военные "Центра" рассказали об освобождении Новооленовки в ДНР

Военные "Центра" рассказали об освобождении Новооленовки в ДНР - РИА Новости, 04.01.2025

Военные "Центра" рассказали об освобождении Новооленовки в ДНР

Военнослужащие группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении населенного пункта Новооленовка в ДНР, рассказали подробности штурма. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T05:19:00+03:00

2025-01-04T05:19:00+03:00

2025-01-04T05:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении населенного пункта Новооленовка в ДНР, рассказали подробности штурма. Используя дезориентированность противника, штурмовики 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии и 30-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр", действуя в своих зонах ответственности, малыми группами осуществили штурм населенного пункта, сообщили в Минобороны. Сообщается, что разведывательные подразделения 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады воспользовались инициативой на линии боевого соприкосновения, зашли в тыл украинских боевиков, оккупировавших населенный пункт Новооленовка, и отрезали гарнизон ВСУ от основных сил. "В ходе решения задачи мы подорвали четыре единицы техники противника: два БМП, бронемашины Hummer и "Варта 2", - рассказал командир роты лейтенант Валерий Кулябин. По его словам, заблаговременно установленные минные заграждения на тыловых колонных путях позволили уничтожить боевую технику и живую силу подразделений ВСУ, пытавшихся бежать с поля боя. "Мы заходили в населенный пункт по открытой местности, через поля. Гражданские люди нас ждали с нетерпением, ждали эвакуации, радовались, когда освободили Новооленовку", - сказал разведчик-пулеметчик рядовой Виктор Архипов. Минобороны России сообщило об освобождении Новооленовки 30 декабря.

https://ria.ru/20241228/svo-1991866240.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность