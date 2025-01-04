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Военные "Центра" рассказали об освобождении Новооленовки в ДНР - РИА Новости, 04.01.2025
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Военные "Центра" рассказали об освобождении Новооленовки в ДНР
Военные "Центра" рассказали об освобождении Новооленовки в ДНР - РИА Новости, 04.01.2025
Военные "Центра" рассказали об освобождении Новооленовки в ДНР
Военнослужащие группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении населенного пункта Новооленовка в ДНР, рассказали подробности штурма. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T05:19:00+03:00
2025-01-04T05:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении населенного пункта Новооленовка в ДНР, рассказали подробности штурма. Используя дезориентированность противника, штурмовики 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии и 30-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр", действуя в своих зонах ответственности, малыми группами осуществили штурм населенного пункта, сообщили в Минобороны. Сообщается, что разведывательные подразделения 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады воспользовались инициативой на линии боевого соприкосновения, зашли в тыл украинских боевиков, оккупировавших населенный пункт Новооленовка, и отрезали гарнизон ВСУ от основных сил. "В ходе решения задачи мы подорвали четыре единицы техники противника: два БМП, бронемашины Hummer и "Варта 2", - рассказал командир роты лейтенант Валерий Кулябин. По его словам, заблаговременно установленные минные заграждения на тыловых колонных путях позволили уничтожить боевую технику и живую силу подразделений ВСУ, пытавшихся бежать с поля боя. "Мы заходили в населенный пункт по открытой местности, через поля. Гражданские люди нас ждали с нетерпением, ждали эвакуации, радовались, когда освободили Новооленовку", - сказал разведчик-пулеметчик рядовой Виктор Архипов. Минобороны России сообщило об освобождении Новооленовки 30 декабря.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Военные "Центра" рассказали об освобождении Новооленовки в ДНР

Военнослужащие группировки "Центр" рассказали подробности штурма Новооленовки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета
Боевая работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении населенного пункта Новооленовка в ДНР, рассказали подробности штурма.
Используя дезориентированность противника, штурмовики 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии и 30-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр", действуя в своих зонах ответственности, малыми группами осуществили штурм населенного пункта, сообщили в Минобороны.
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Сообщается, что разведывательные подразделения 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады воспользовались инициативой на линии боевого соприкосновения, зашли в тыл украинских боевиков, оккупировавших населенный пункт Новооленовка, и отрезали гарнизон ВСУ от основных сил.
«
"В ходе решения задачи мы подорвали четыре единицы техники противника: два БМП, бронемашины Hummer и "Варта 2", - рассказал командир роты лейтенант Валерий Кулябин.
По его словам, заблаговременно установленные минные заграждения на тыловых колонных путях позволили уничтожить боевую технику и живую силу подразделений ВСУ, пытавшихся бежать с поля боя.
«
"Мы заходили в населенный пункт по открытой местности, через поля. Гражданские люди нас ждали с нетерпением, ждали эвакуации, радовались, когда освободили Новооленовку", - сказал разведчик-пулеметчик рядовой Виктор Архипов.
Минобороны России сообщило об освобождении Новооленовки 30 декабря.
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