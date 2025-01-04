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Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025
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03:10 04.01.2025 (обновлено: 09:44 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992455817.html
Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ
Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025
Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ
Российская группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T03:10:00+03:00
2025-01-04T09:44:00+03:00
в мире
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российская группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.&quot;В ходе активных действий подразделений группировки &lt;…&gt; нанесли поражение живой силе и технике подразделений механизированных, мотопехотных бригад, бригад теробороны и штурмового батальона ВСУ в районах Константинополя, Великой Новоселки, Времевки, Шевченко, Вишневого, Новополя и Нескучного&quot;, — сказал он.По словам собеседника агентства, бойцы также отразили контратаки украинских штурмовиков и сорвали действия инженерной группы ВСУ в районе Разлива.За сутки украинские войска потеряли более 180 человек убитыми и ранеными, боевую машину пехоты, пять автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и пункт управления беспилотной авиации, добавил Гордеев.В целом за неделю группировка "Восток" отразила 14 атак ВСУ, противник потерял примерно 1155 солдат, два танка и три бронемашины.
https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины
В мире, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины
Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ

ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в зоне действия группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета самоходной артиллерийской установки "Мста-С"
Военнослужащий расчета самоходной артиллерийской установки Мста-С - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий расчета самоходной артиллерийской установки "Мста-С". Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российская группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
«

"В ходе активных действий подразделений группировки <…> нанесли поражение живой силе и технике подразделений механизированных, мотопехотных бригад, бригад теробороны и штурмового батальона ВСУ в районах Константинополя, Великой Новоселки, Времевки, Шевченко, Вишневого, Новополя и Нескучного", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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По словам собеседника агентства, бойцы также отразили контратаки украинских штурмовиков и сорвали действия инженерной группы ВСУ в районе Разлива.
За сутки украинские войска потеряли более 180 человек убитыми и ранеными, боевую машину пехоты, пять автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и пункт управления беспилотной авиации, добавил Гордеев.
В целом за неделю группировка "Восток" отразила 14 атак ВСУ, противник потерял примерно 1155 солдат, два танка и три бронемашины.
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