Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли более 180 военных в зоне действия группировки "Восток"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета самоходной артиллерийской установки "Мста-С"
Военнослужащий расчета самоходной артиллерийской установки "Мста-С". Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российская группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
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"В ходе активных действий подразделений группировки <…> нанесли поражение живой силе и технике подразделений механизированных, мотопехотных бригад, бригад теробороны и штурмового батальона ВСУ в районах Константинополя, Великой Новоселки, Времевки, Шевченко, Вишневого, Новополя и Нескучного", — сказал он.
По словам собеседника агентства, бойцы также отразили контратаки украинских штурмовиков и сорвали действия инженерной группы ВСУ в районе Разлива.
За сутки украинские войска потеряли более 180 человек убитыми и ранеными, боевую машину пехоты, пять автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и пункт управления беспилотной авиации, добавил Гордеев.
В целом за неделю группировка "Восток" отразила 14 атак ВСУ, противник потерял примерно 1155 солдат, два танка и три бронемашины.
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