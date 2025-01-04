https://ria.ru/20250104/spetsoperatsiya-1992455817.html

Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ

Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025

Группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ

Российская группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T03:10:00+03:00

2025-01-04T03:10:00+03:00

2025-01-04T09:44:00+03:00

в мире

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российская группировка "Восток" продвинулась вглубь обороны ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев."В ходе активных действий подразделений группировки <…> нанесли поражение живой силе и технике подразделений механизированных, мотопехотных бригад, бригад теробороны и штурмового батальона ВСУ в районах Константинополя, Великой Новоселки, Времевки, Шевченко, Вишневого, Новополя и Нескучного", — сказал он.По словам собеседника агентства, бойцы также отразили контратаки украинских штурмовиков и сорвали действия инженерной группы ВСУ в районе Разлива.За сутки украинские войска потеряли более 180 человек убитыми и ранеными, боевую машину пехоты, пять автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и пункт управления беспилотной авиации, добавил Гордеев.В целом за неделю группировка "Восток" отразила 14 атак ВСУ, противник потерял примерно 1155 солдат, два танка и три бронемашины.

https://ria.ru/20250104/plan-1992428596.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины