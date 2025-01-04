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МИА "Россия сегодня" соболезнует из-за гибели военкора "Известий" - РИА Новости, 05.01.2025
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23:41 04.01.2025 (обновлено: 01:52 05.01.2025)
https://ria.ru/20250104/soboleznovaniya-1992536100.html
МИА "Россия сегодня" соболезнует из-за гибели военкора "Известий"
МИА "Россия сегодня" соболезнует из-за гибели военкора "Известий" - РИА Новости, 05.01.2025
МИА "Россия сегодня" соболезнует из-за гибели военкора "Известий"
РИА Новости и вся медиагруппа "Россия сегодня" соболезнуют редакции "Известий" и родным погибшего в ДНР военкора Александра Мартемьянова. РИА Новости, 05.01.2025
2025-01-04T23:41:00+03:00
2025-01-05T01:52:00+03:00
происшествия
миа "россия сегодня"
александр мартемьянов
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. РИА Новости и вся медиагруппа "Россия сегодня" соболезнуют редакции "Известий" и родным погибшего в ДНР военкора Александра Мартемьянова."Мы выражаем глубокие соболезнования коллегам из "Известий" в связи с гибелью корреспондента Александра Мартемьянова. Целенаправленные убийства мирных жителей, людей гражданских профессий, в том числе журналистов - это бесчеловечные акты ВСУ, противоречащие международным конвенциям, которые по-прежнему игнорируются западными кураторами Украины. Сил и мужества близким пережить эту трагедию. В результате этого подлого удара по гражданскому автомобилю ранены и другие сотрудники СМИ, в том числе РИА Новости. Уверены, что виновные в преступлениях киевского режима против журналистов будут осуждены и наказаны", - заявили в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка.При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии. В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Пострадавших журналистов доставили в больницы.РИА Новости опубликовало первое видео с места обстрела. На кадрах видна поврежденная машина, стоящая на трассе в темное время суток.
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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происшествия, миа "россия сегодня", александр мартемьянов
Происшествия, МИА "Россия сегодня", Александр Мартемьянов
МИА "Россия сегодня" соболезнует из-за гибели военкора "Известий"

МИА "Россия сегодня" соболезнует из-за гибели военкора "Известий" Мартемьянова

© ФотоУкраинский дрон атаковал машину с российскими журналистами в ДНР
Украинский дрон атаковал машину с российскими журналистами в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото
Украинский дрон атаковал машину с российскими журналистами в ДНР
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. РИА Новости и вся медиагруппа "Россия сегодня" соболезнуют редакции "Известий" и родным погибшего в ДНР военкора Александра Мартемьянова.
"Мы выражаем глубокие соболезнования коллегам из "Известий" в связи с гибелью корреспондента Александра Мартемьянова. Целенаправленные убийства мирных жителей, людей гражданских профессий, в том числе журналистов - это бесчеловечные акты ВСУ, противоречащие международным конвенциям, которые по-прежнему игнорируются западными кураторами Украины. Сил и мужества близким пережить эту трагедию. В результате этого подлого удара по гражданскому автомобилю ранены и другие сотрудники СМИ, в том числе РИА Новости. Уверены, что виновные в преступлениях киевского режима против журналистов будут осуждены и наказаны", - заявили в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".
В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка.
При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии. В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Пострадавших журналистов доставили в больницы.
РИА Новости опубликовало первое видео с места обстрела. На кадрах видна поврежденная машина, стоящая на трассе в темное время суток.
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ПроисшествияМИА "Россия сегодня"Александр Мартемьянов
 
 
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