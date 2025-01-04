https://ria.ru/20250104/soboleznovaniya-1992536100.html

МИА "Россия сегодня" соболезнует из-за гибели военкора "Известий"

МИА "Россия сегодня" соболезнует из-за гибели военкора "Известий" - РИА Новости, 05.01.2025

МИА "Россия сегодня" соболезнует из-за гибели военкора "Известий"

РИА Новости и вся медиагруппа "Россия сегодня" соболезнуют редакции "Известий" и родным погибшего в ДНР военкора Александра Мартемьянова. РИА Новости, 05.01.2025

2025-01-04T23:41:00+03:00

2025-01-04T23:41:00+03:00

2025-01-05T01:52:00+03:00

происшествия

миа "россия сегодня"

александр мартемьянов

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. РИА Новости и вся медиагруппа "Россия сегодня" соболезнуют редакции "Известий" и родным погибшего в ДНР военкора Александра Мартемьянова."Мы выражаем глубокие соболезнования коллегам из "Известий" в связи с гибелью корреспондента Александра Мартемьянова. Целенаправленные убийства мирных жителей, людей гражданских профессий, в том числе журналистов - это бесчеловечные акты ВСУ, противоречащие международным конвенциям, которые по-прежнему игнорируются западными кураторами Украины. Сил и мужества близким пережить эту трагедию. В результате этого подлого удара по гражданскому автомобилю ранены и другие сотрудники СМИ, в том числе РИА Новости. Уверены, что виновные в преступлениях киевского режима против журналистов будут осуждены и наказаны", - заявили в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня".В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка.При обстреле погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии. В машине также находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Пострадавших журналистов доставили в больницы.РИА Новости опубликовало первое видео с места обстрела. На кадрах видна поврежденная машина, стоящая на трассе в темное время суток.

https://ria.ru/20241127/yunesko-1986039534.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, миа "россия сегодня", александр мартемьянов