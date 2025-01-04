https://ria.ru/20250104/skvazhiny-1992472157.html

Bloomberg узнало о планах Байдена запретить бурение на шельфе

Bloomberg узнало о планах Байдена запретить бурение на шельфе - РИА Новости, 04.01.2025

Bloomberg узнало о планах Байдена запретить бурение на шельфе

Президент США Джо Байден готовится объявить о запрете на бурение нефтегазовых скважин на площади более 250 миллионов гектаров на шельфе тихоокеанского и... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T10:02:00+03:00

2025-01-04T10:02:00+03:00

2025-01-04T10:02:00+03:00

сша

тихий океан

мексиканский залив

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден готовится объявить о запрете на бурение нефтегазовых скважин на площади более 250 миллионов гектаров на шельфе тихоокеанского и атлантического побережья США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Президент Джо Байден намерен ввести запрет на разработку новых месторождений нефти и газа на шельфе США площадью около 625 миллионов акров (более 2,5 миллионов квадратных километров - ред.) прибрежной территории, исключив продажу прав на бурение в водах Атлантического и Тихого океана, а также в восточной части Мексиканского залива", - пишет агентство. Отмечается, что официально об этом решении будет объявлено в понедельник. При этом Байден оставляет возможность для нового лизинга нефти и природного газа в центральных и западных районах Мексиканского залива. Агентство пишет, что это решение усложняет любые попытки будущего президента Дональда Трампа расширить масштабы бурения на шельфе.

https://ria.ru/20250103/steel-1992419708.html

сша

тихий океан

мексиканский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, тихий океан, мексиканский залив, джо байден, дональд трамп, в мире