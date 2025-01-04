https://ria.ru/20250104/skvazhiny-1992472157.html
Bloomberg узнало о планах Байдена запретить бурение на шельфе
Bloomberg узнало о планах Байдена запретить бурение на шельфе - РИА Новости, 04.01.2025
Bloomberg узнало о планах Байдена запретить бурение на шельфе
Президент США Джо Байден готовится объявить о запрете на бурение нефтегазовых скважин на площади более 250 миллионов гектаров на шельфе тихоокеанского и... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T10:02:00+03:00
2025-01-04T10:02:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден готовится объявить о запрете на бурение нефтегазовых скважин на площади более 250 миллионов гектаров на шельфе тихоокеанского и атлантического побережья США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Президент Джо Байден намерен ввести запрет на разработку новых месторождений нефти и газа на шельфе США площадью около 625 миллионов акров (более 2,5 миллионов квадратных километров - ред.) прибрежной территории, исключив продажу прав на бурение в водах Атлантического и Тихого океана, а также в восточной части Мексиканского залива", - пишет агентство. Отмечается, что официально об этом решении будет объявлено в понедельник. При этом Байден оставляет возможность для нового лизинга нефти и природного газа в центральных и западных районах Мексиканского залива. Агентство пишет, что это решение усложняет любые попытки будущего президента Дональда Трампа расширить масштабы бурения на шельфе.
https://ria.ru/20250103/steel-1992419708.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, тихий океан, мексиканский залив, джо байден, дональд трамп, в мире
США, Тихий океан, Мексиканский залив, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
Bloomberg узнало о планах Байдена запретить бурение на шельфе
Bloomberg: Байден намерен запретить бурение нефтегазовых скважин на шельфе США