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Bloomberg узнало о планах Байдена запретить бурение на шельфе - РИА Новости, 04.01.2025
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10:02 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/skvazhiny-1992472157.html
Bloomberg узнало о планах Байдена запретить бурение на шельфе
Bloomberg узнало о планах Байдена запретить бурение на шельфе - РИА Новости, 04.01.2025
Bloomberg узнало о планах Байдена запретить бурение на шельфе
Президент США Джо Байден готовится объявить о запрете на бурение нефтегазовых скважин на площади более 250 миллионов гектаров на шельфе тихоокеанского и... РИА Новости, 04.01.2025
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сша
тихий океан
мексиканский залив
джо байден
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден готовится объявить о запрете на бурение нефтегазовых скважин на площади более 250 миллионов гектаров на шельфе тихоокеанского и атлантического побережья США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Президент Джо Байден намерен ввести запрет на разработку новых месторождений нефти и газа на шельфе США площадью около 625 миллионов акров (более 2,5 миллионов квадратных километров - ред.) прибрежной территории, исключив продажу прав на бурение в водах Атлантического и Тихого океана, а также в восточной части Мексиканского залива", - пишет агентство. Отмечается, что официально об этом решении будет объявлено в понедельник. При этом Байден оставляет возможность для нового лизинга нефти и природного газа в центральных и западных районах Мексиканского залива. Агентство пишет, что это решение усложняет любые попытки будущего президента Дональда Трампа расширить масштабы бурения на шельфе.
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тихий океан
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сша, тихий океан, мексиканский залив, джо байден, дональд трамп, в мире
США, Тихий океан, Мексиканский залив, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
Bloomberg узнало о планах Байдена запретить бурение на шельфе

Bloomberg: Байден намерен запретить бурение нефтегазовых скважин на шельфе США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден готовится объявить о запрете на бурение нефтегазовых скважин на площади более 250 миллионов гектаров на шельфе тихоокеанского и атлантического побережья США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Президент Джо Байден намерен ввести запрет на разработку новых месторождений нефти и газа на шельфе США площадью около 625 миллионов акров (более 2,5 миллионов квадратных километров - ред.) прибрежной территории, исключив продажу прав на бурение в водах Атлантического и Тихого океана, а также в восточной части Мексиканского залива", - пишет агентство.
Отмечается, что официально об этом решении будет объявлено в понедельник. При этом Байден оставляет возможность для нового лизинга нефти и природного газа в центральных и западных районах Мексиканского залива.
Агентство пишет, что это решение усложняет любые попытки будущего президента Дональда Трампа расширить масштабы бурения на шельфе.
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СШАТихий океанМексиканский заливДжо БайденДональд ТрампВ мире
 
 
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