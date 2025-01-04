https://ria.ru/20250104/shosse-1992493151.html

Ефимов: утверждено развитие участка между Звенигородским шоссе и ТТК

Ефимов: утверждено развитие участка между Звенигородским шоссе и ТТК - РИА Новости, 04.01.2025

Ефимов: утверждено развитие участка между Звенигородским шоссе и ТТК

Разработанный Москомархитектурой проект развития участка между Звенигородским шоссе и Третьим транспортным кольцом (ТТК) в Москве включает в себя возведение... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T13:17:00+03:00

2025-01-04T13:17:00+03:00

2025-01-04T13:45:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecafe27b80a6fee4f84287052520b041.jpg

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Разработанный Москомархитектурой проект развития участка между Звенигородским шоссе и Третьим транспортным кольцом (ТТК) в Москве включает в себя возведение новых съездов, эстакады и пешеходных переходов, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Утвержденный проект планировки территории предусматривает модернизацию участка площадью 9,86 гектара. На нем планируется построить три съезда, эстакаду и внеуличный пешеходный переход через Звенигородское шоссе. В ППТ также заложено обустройство наземных пешеходных переходов через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.Уточняется, что это позволит жителям города удобнее добираться до делового центра "Москва-Сити". Кроме того, улучшится транспортное обслуживание Пресненского района с населением более 127 тысяч человек.Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что реконструкция и прокладка двух километров дорог значительно улучшит транспортное сообщение на данном отрезке ТТК и между прилегающими территориями.Ранее проект реконструкции развязки на пересечении Звенигородского шоссе и ТТК был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным.

https://ria.ru/20241214/efimov-1989195955.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)