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Ефимов: утверждено развитие участка между Звенигородским шоссе и ТТК - РИА Новости, 04.01.2025
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13:17 04.01.2025 (обновлено: 13:45 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/shosse-1992493151.html
Ефимов: утверждено развитие участка между Звенигородским шоссе и ТТК
Ефимов: утверждено развитие участка между Звенигородским шоссе и ТТК - РИА Новости, 04.01.2025
Ефимов: утверждено развитие участка между Звенигородским шоссе и ТТК
Разработанный Москомархитектурой проект развития участка между Звенигородским шоссе и Третьим транспортным кольцом (ТТК) в Москве включает в себя возведение... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T13:17:00+03:00
2025-01-04T13:45:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Разработанный Москомархитектурой проект развития участка между Звенигородским шоссе и Третьим транспортным кольцом (ТТК) в Москве включает в себя возведение новых съездов, эстакады и пешеходных переходов, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Утвержденный проект планировки территории предусматривает модернизацию участка площадью 9,86 гектара. На нем планируется построить три съезда, эстакаду и внеуличный пешеходный переход через Звенигородское шоссе. В ППТ также заложено обустройство наземных пешеходных переходов через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.Уточняется, что это позволит жителям города удобнее добираться до делового центра "Москва-Сити". Кроме того, улучшится транспортное обслуживание Пресненского района с населением более 127 тысяч человек.Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что реконструкция и прокладка двух километров дорог значительно улучшит транспортное сообщение на данном отрезке ТТК и между прилегающими территориями.Ранее проект реконструкции развязки на пересечении Звенигородского шоссе и ТТК был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным.
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: утверждено развитие участка между Звенигородским шоссе и ТТК

Ефимов: готов проект развития участка между Звенигородским шоссе и ТТК в Москве

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Разработанный Москомархитектурой проект развития участка между Звенигородским шоссе и Третьим транспортным кольцом (ТТК) в Москве включает в себя возведение новых съездов, эстакады и пешеходных переходов, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Утвержденный проект планировки территории предусматривает модернизацию участка площадью 9,86 гектара. На нем планируется построить три съезда, эстакаду и внеуличный пешеходный переход через Звенигородское шоссе. В ППТ также заложено обустройство наземных пешеходных переходов через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
Уточняется, что это позволит жителям города удобнее добираться до делового центра "Москва-Сити". Кроме того, улучшится транспортное обслуживание Пресненского района с населением более 127 тысяч человек.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что реконструкция и прокладка двух километров дорог значительно улучшит транспортное сообщение на данном отрезке ТТК и между прилегающими территориями.
Ранее проект реконструкции развязки на пересечении Звенигородского шоссе и ТТК был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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