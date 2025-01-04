https://ria.ru/20250104/shosse-1992493151.html
Ефимов: утверждено развитие участка между Звенигородским шоссе и ТТК
Ефимов: утверждено развитие участка между Звенигородским шоссе и ТТК - РИА Новости, 04.01.2025
Ефимов: утверждено развитие участка между Звенигородским шоссе и ТТК
Разработанный Москомархитектурой проект развития участка между Звенигородским шоссе и Третьим транспортным кольцом (ТТК) в Москве включает в себя возведение... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T13:17:00+03:00
2025-01-04T13:17:00+03:00
2025-01-04T13:45:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Разработанный Москомархитектурой проект развития участка между Звенигородским шоссе и Третьим транспортным кольцом (ТТК) в Москве включает в себя возведение новых съездов, эстакады и пешеходных переходов, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Утвержденный проект планировки территории предусматривает модернизацию участка площадью 9,86 гектара. На нем планируется построить три съезда, эстакаду и внеуличный пешеходный переход через Звенигородское шоссе. В ППТ также заложено обустройство наземных пешеходных переходов через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.Уточняется, что это позволит жителям города удобнее добираться до делового центра "Москва-Сити". Кроме того, улучшится транспортное обслуживание Пресненского района с населением более 127 тысяч человек.Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что реконструкция и прокладка двух километров дорог значительно улучшит транспортное сообщение на данном отрезке ТТК и между прилегающими территориями.Ранее проект реконструкции развязки на пересечении Звенигородского шоссе и ТТК был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным.
https://ria.ru/20241214/efimov-1989195955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: утверждено развитие участка между Звенигородским шоссе и ТТК
Ефимов: готов проект развития участка между Звенигородским шоссе и ТТК в Москве
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Разработанный Москомархитектурой проект развития участка между Звенигородским шоссе и Третьим транспортным кольцом (ТТК) в Москве включает в себя возведение новых съездов, эстакады и пешеходных переходов, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Утвержденный проект планировки территории предусматривает модернизацию участка площадью 9,86 гектара. На нем планируется построить три съезда, эстакаду и внеуличный пешеходный переход через Звенигородское шоссе. В ППТ также заложено обустройство наземных пешеходных переходов через улицу Подвойского и Стрельбищенский переулок", - приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
Уточняется, что это позволит жителям города удобнее добираться до делового центра "Москва-Сити". Кроме того, улучшится транспортное обслуживание Пресненского района с населением более 127 тысяч человек.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
отметила, что реконструкция и прокладка двух километров дорог значительно улучшит транспортное сообщение на данном отрезке ТТК и между прилегающими территориями.
Ранее проект реконструкции развязки на пересечении Звенигородского шоссе и ТТК был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным
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