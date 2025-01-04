https://ria.ru/20250104/sevastopol-1992492084.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2025

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T13:34:00+03:00

2025-01-04T13:34:00+03:00

2025-01-04T13:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. Сообщение о воздушной тревоге объявлено в субботу в 13.24 по мск. "Внимание всем! Воздушная тревога!", - написал Развожаев в своем Telegram канале. В городе остановлена работа общественного транспорта, в том числе морского, сообщили власти. Ранее в оперативном канале о ситуации на транспортном переходе сообщалось о перекрытии Крымского моста.

https://ria.ru/20241231/sevastopol-1992134455.html

севастополь

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2025

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севастополь, михаил развожаев