https://ria.ru/20250104/sevastopol-1992492084.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T13:34:00+03:00
2025-01-04T13:34:00+03:00
2025-01-04T13:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе. Сообщение о воздушной тревоге объявлено в субботу в 13.24 по мск. "Внимание всем! Воздушная тревога!", - написал Развожаев в своем Telegram канале. В городе остановлена работа общественного транспорта, в том числе морского, сообщили власти. Ранее в оперативном канале о ситуации на транспортном переходе сообщалось о перекрытии Крымского моста.
https://ria.ru/20241231/sevastopol-1992134455.html
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе