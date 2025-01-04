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Президент Сербии намерен обсудить с Путиным санкции США против компании NIS - РИА Новости, 04.01.2025
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13:58 04.01.2025 (обновлено: 15:29 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/sanktsii-1992493864.html
Президент Сербии намерен обсудить с Путиным санкции США против компании NIS
Президент Сербии намерен обсудить с Путиным санкции США против компании NIS - РИА Новости, 04.01.2025
Президент Сербии намерен обсудить с Путиным санкции США против компании NIS
Президент Сербии Александр Вучич заявил на заседании правительства, что после переговоров с новой американской администрацией намерен обсудить с российским... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T13:58:00+03:00
2025-01-04T15:29:00+03:00
экономика
цены на нефть
сербия
сша
россия
александр вучич
владимир путин
милош вучевич
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БЕЛГРАД, 4 янв — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил на заседании правительства, что после переговоров с новой американской администрацией намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ожидаемые американские санкции против нефтяной компании NIS. "Я помогу в разговоре с Путиным, потому что он не будет разговаривать ни с кем другим, с одной стороны, по договору о газоснабжении, который надо заключить, с другой — касательно NIS &lt;…&gt; Рассчитываю с Путиным запросить разговор около Святого Иоанна Крестителя, когда увижу, что дали разговоры с новой администрацией США", — сказал он. По словам Вучича, США объявят о санкциях против NIS до 15 января и дадут Сербии срок до 15 марта. Президент также отметил, что правительство должно сформировать две группы под руководством премьер-министра Милоша Вучевича. Что касается возможности отчуждения компании у России, то Вучич назвал этот вариант "абсолютно последней опцией", к которой Белград прибегнет, если будет "знать, что иначе не выживет". Сам же Вучич заверил, что не может принять такое. "Мы не грабители и не пираты, как на Западе, которые отнимают у России собственность, а потом будут стоять в очереди, чтобы извиняться за сделанное", — сказал он. В середине декабря президент Сербии сообщил о намерении Вашингтона ввести против NIS санкции из-за российской собственности. Он заверил, что Белград не присоединится к санкциям против России, но допустил возможность переговоров о снижении российской доли в компании. Второго января, после разговора с заместителем госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандесом, Вучич сообщил, что хороших новостей нет."Нефтяная индустрия Сербии", в свою очередь, заявила, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Компания следит за ситуацией и анализирует все возможные сценарии и потенциальные последствия.
https://ria.ru/20250102/sanktsii-1992351146.html
https://ria.ru/20241230/vuchich-1992033617.html
https://ria.ru/20241228/vuchich_zelenskiy-1991779886.html
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экономика, цены на нефть, сербия, сша, россия, александр вучич, владимир путин, милош вучевич, газпром, нефтяная индустрия сербии
Экономика, Цены на нефть, Сербия, США, Россия, Александр Вучич, Владимир Путин, Милош Вучевич, Газпром, Нефтяная индустрия Сербии
Президент Сербии намерен обсудить с Путиным санкции США против компании NIS

Вучич запросит разговор с Путиным об ожидаемых санкциях США против NIS

© РИА Новости / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 4 янв — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил на заседании правительства, что после переговоров с новой американской администрацией намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ожидаемые американские санкции против нефтяной компании NIS.
"Я помогу в разговоре с Путиным, потому что он не будет разговаривать ни с кем другим, с одной стороны, по договору о газоснабжении, который надо заключить, с другой — касательно NIS <…> Рассчитываю с Путиным запросить разговор около Святого Иоанна Крестителя, когда увижу, что дали разговоры с новой администрацией США", — сказал он.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Вучич рассказал о разговоре с США по ожидаемым санкциям против NIS
2 января, 22:20
По словам Вучича, США объявят о санкциях против NIS до 15 января и дадут Сербии срок до 15 марта. Президент также отметил, что правительство должно сформировать две группы под руководством премьер-министра Милоша Вучевича.
Что касается возможности отчуждения компании у России, то Вучич назвал этот вариант "абсолютно последней опцией", к которой Белград прибегнет, если будет "знать, что иначе не выживет". Сам же Вучич заверил, что не может принять такое.
"Мы не грабители и не пираты, как на Западе, которые отнимают у России собственность, а потом будут стоять в очереди, чтобы извиняться за сделанное", — сказал он.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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В середине декабря президент Сербии сообщил о намерении Вашингтона ввести против NIS санкции из-за российской собственности. Он заверил, что Белград не присоединится к санкциям против России, но допустил возможность переговоров о снижении российской доли в компании. Второго января, после разговора с заместителем госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандесом, Вучич сообщил, что хороших новостей нет.
"Нефтяная индустрия Сербии", в свою очередь, заявила, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Компания следит за ситуацией и анализирует все возможные сценарии и потенциальные последствия.

NIS — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы. Занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов, владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" — ТЭС Панчево. В компании работают более десяти тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают девяти процентов. Крупнейшие акционеры — "Газпром нефть" (50 процентов), "Газпром" (6,15 процента) и Сербия (29,87 процента).

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ЭкономикаЦены на нефтьСербияСШАРоссияАлександр ВучичВладимир ПутинМилош ВучевичГазпромНефтяная индустрия Сербии
 
 
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