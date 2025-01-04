Президент Сербии намерен обсудить с Путиным санкции США против компании NIS
Вучич запросит разговор с Путиным об ожидаемых санкциях США против NIS
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 4 янв — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил на заседании правительства, что после переговоров с новой американской администрацией намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ожидаемые американские санкции против нефтяной компании NIS.
"Я помогу в разговоре с Путиным, потому что он не будет разговаривать ни с кем другим, с одной стороны, по договору о газоснабжении, который надо заключить, с другой — касательно NIS <…> Рассчитываю с Путиным запросить разговор около Святого Иоанна Крестителя, когда увижу, что дали разговоры с новой администрацией США", — сказал он.
По словам Вучича, США объявят о санкциях против NIS до 15 января и дадут Сербии срок до 15 марта. Президент также отметил, что правительство должно сформировать две группы под руководством премьер-министра Милоша Вучевича.
Что касается возможности отчуждения компании у России, то Вучич назвал этот вариант "абсолютно последней опцией", к которой Белград прибегнет, если будет "знать, что иначе не выживет". Сам же Вучич заверил, что не может принять такое.
"Мы не грабители и не пираты, как на Западе, которые отнимают у России собственность, а потом будут стоять в очереди, чтобы извиняться за сделанное", — сказал он.
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В середине декабря президент Сербии сообщил о намерении Вашингтона ввести против NIS санкции из-за российской собственности. Он заверил, что Белград не присоединится к санкциям против России, но допустил возможность переговоров о снижении российской доли в компании. Второго января, после разговора с заместителем госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандесом, Вучич сообщил, что хороших новостей нет.
"Нефтяная индустрия Сербии", в свою очередь, заявила, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Компания следит за ситуацией и анализирует все возможные сценарии и потенциальные последствия.
NIS — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы. Занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов, владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" — ТЭС Панчево. В компании работают более десяти тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают девяти процентов. Крупнейшие акционеры — "Газпром нефть" (50 процентов), "Газпром" (6,15 процента) и Сербия (29,87 процента).
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