https://ria.ru/20250104/samolet-1992463231.html
В экстренно севшем в Египте самолете сработала сигнализация о неисправности
В экстренно севшем в Египте самолете сработала сигнализация о неисправности - РИА Новости, 04.01.2025
В экстренно севшем в Египте самолете сработала сигнализация о неисправности
Сигнализация о неисправности двигателя сработала в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно и благополучно севшем в Шарм-эль-Шейхе (Египет),... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T07:27:00+03:00
2025-01-04T07:27:00+03:00
2025-01-04T07:27:00+03:00
происшествия
египет
екатеринбург
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уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Сигнализация о неисправности двигателя сработала в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно и благополучно севшем в Шарм-эль-Шейхе (Египет), подтверждает пресс-служба авиаперевозчика. Ранее министерство гражданской авиации Египта информировало, что самолет Airbus A-321 "Уральских авиалиний" в пятницу вечером экстренно и благополучно сел в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх после сообщения о технической неисправности одного из двигателей вскоре после взлета из воздушной гавани. Самолет направлялся в Екатеринбург, на борту находились 236 пассажиров. Компетентные технические группы провели процедуры проверки для установления причин неисправности и выполнения необходимых ремонтных работ, уточняло египетское министерство. "Третьего января при выполнении рейса U61876 по маршруту Шарм-эль-Шейх –Екатеринбург в наборе высоты на эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку", – говорится в сообщении. Отмечается, что пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, в том числе размещение в отелях. "Для отправки рейса авиакомпания подготовила резервный борт", – добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241128/ekaterinburg-1986297659.html
https://ria.ru/20241103/samolet-1981661755.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, египет, екатеринбург, шарм-эш-шейх, уральские авиалинии
Происшествия, Египет, Екатеринбург, Шарм-эш-Шейх, Уральские авиалинии
В экстренно севшем в Египте самолете сработала сигнализация о неисправности
В севшем в Шарм-эль-Шейхе самолете сработала сигнализация о поломке двигателя
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Сигнализация о неисправности двигателя сработала в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно и благополучно севшем в Шарм-эль-Шейхе (Египет), подтверждает пресс-служба авиаперевозчика.
Ранее министерство гражданской авиации Египта информировало, что самолет Airbus A-321 "Уральских авиалиний" в пятницу вечером экстренно и благополучно сел в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх после сообщения о технической неисправности одного из двигателей вскоре после взлета из воздушной гавани. Самолет направлялся в Екатеринбург, на борту находились 236 пассажиров. Компетентные технические группы провели процедуры проверки для установления причин неисправности и выполнения необходимых ремонтных работ, уточняло египетское министерство.
"Третьего января при выполнении рейса U61876 по маршруту Шарм-эль-Шейх –Екатеринбург в наборе высоты на эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, в том числе размещение в отелях.
"Для отправки рейса авиакомпания подготовила резервный борт", – добавили в пресс-службе.