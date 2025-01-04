https://ria.ru/20250104/samolet-1992463231.html

В экстренно севшем в Египте самолете сработала сигнализация о неисправности

В экстренно севшем в Египте самолете сработала сигнализация о неисправности - РИА Новости, 04.01.2025

В экстренно севшем в Египте самолете сработала сигнализация о неисправности

Сигнализация о неисправности двигателя сработала в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно и благополучно севшем в Шарм-эль-Шейхе (Египет),... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T07:27:00+03:00

2025-01-04T07:27:00+03:00

2025-01-04T07:27:00+03:00

происшествия

египет

екатеринбург

шарм-эш-шейх

уральские авиалинии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565110684_0:0:3292:1853_1920x0_80_0_0_516607790838f5c8322872f4703dfc82.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 янв – РИА Новости. Сигнализация о неисправности двигателя сработала в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно и благополучно севшем в Шарм-эль-Шейхе (Египет), подтверждает пресс-служба авиаперевозчика. Ранее министерство гражданской авиации Египта информировало, что самолет Airbus A-321 "Уральских авиалиний" в пятницу вечером экстренно и благополучно сел в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейх после сообщения о технической неисправности одного из двигателей вскоре после взлета из воздушной гавани. Самолет направлялся в Екатеринбург, на борту находились 236 пассажиров. Компетентные технические группы провели процедуры проверки для установления причин неисправности и выполнения необходимых ремонтных работ, уточняло египетское министерство. "Третьего января при выполнении рейса U61876 по маршруту Шарм-эль-Шейх –Екатеринбург в наборе высоты на эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвел посадку", – говорится в сообщении. Отмечается, что пассажирам на время ожидания вылета в Екатеринбург предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, в том числе размещение в отелях. "Для отправки рейса авиакомпания подготовила резервный борт", – добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241128/ekaterinburg-1986297659.html

https://ria.ru/20241103/samolet-1981661755.html

египет

екатеринбург

шарм-эш-шейх

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, египет, екатеринбург, шарм-эш-шейх, уральские авиалинии