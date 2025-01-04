Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Самолёт "Уральских авиалиний" экстренно сел в Шарм-эш-Шейхе вскоре после взлёта
Пассажирский самолет. Архивное фото
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КАИР, 4 янв — РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха из-за технической неисправности вскоре после взлета, сообщает министерство гражданской авиации Египта.
"В пятницу вечером в аэропорту Шарм-эш-Шейха произошла благополучная экстренная посадка самолета Airbus A-321 российской компании "Уральские авиалинии", который направлялся из Шарм-эш-Шейха в аэропорт Екатеринбурга в России", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что посадка самолета, на борту которого находились 236 пассажиров, состоялась после сообщения от командира воздушного судна о технической неисправности одного из двигателей.
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"В 16.55 (17.55 мск) самолет благополучно приземлился в аэропорту и был направлен на специально отведенное место. Все пассажиры были благополучно доставлены в зал международных вылетов", — отметило египетское министерство.
Технические группы провели необходимые процедуры проверки для установления причин неисправности и выполнения необходимых ремонтных работ, заключили в ведомстве.
По данным "Уральских авиалиний", в летательном аппарате сработала сигнализация о неисправности двигателя.
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