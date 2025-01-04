https://ria.ru/20250104/samolet-1992458763.html

Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха - РИА Новости, 04.01.2025

Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха из-за технической неисправности вскоре после взлета, сообщает министерство гражданской... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T05:13:00+03:00

2025-01-04T05:13:00+03:00

2025-01-04T08:39:00+03:00

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КАИР, 4 янв — РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха из-за технической неисправности вскоре после взлета, сообщает министерство гражданской авиации Египта."В пятницу вечером в аэропорту Шарм-эш-Шейха произошла благополучная экстренная посадка самолета Airbus A-321 российской компании "Уральские авиалинии", который направлялся из Шарм-эш-Шейха в аэропорт Екатеринбурга в России", — говорится в заявлении. Уточняется, что посадка самолета, на борту которого находились 236 пассажиров, состоялась после сообщения от командира воздушного судна о технической неисправности одного из двигателей."В 16.55 (17.55 мск) самолет благополучно приземлился в аэропорту и был направлен на специально отведенное место. Все пассажиры были благополучно доставлены в зал международных вылетов", — отметило египетское министерство.Технические группы провели необходимые процедуры проверки для установления причин неисправности и выполнения необходимых ремонтных работ, заключили в ведомстве.По данным "Уральских авиалиний", в летательном аппарате сработала сигнализация о неисправности двигателя.

https://ria.ru/20241228/reys-1991902938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шарм-эш-шейх, египет, екатеринбург, уральские авиалинии, происшествия