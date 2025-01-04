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Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха - РИА Новости, 04.01.2025
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05:13 04.01.2025 (обновлено: 08:39 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/samolet-1992458763.html
Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха - РИА Новости, 04.01.2025
Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха из-за технической неисправности вскоре после взлета, сообщает министерство гражданской... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T05:13:00+03:00
2025-01-04T08:39:00+03:00
шарм-эш-шейх
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уральские авиалинии
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КАИР, 4 янв — РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха из-за технической неисправности вскоре после взлета, сообщает министерство гражданской авиации Египта."В пятницу вечером в аэропорту Шарм-эш-Шейха произошла благополучная экстренная посадка самолета Airbus A-321 российской компании "Уральские авиалинии", который направлялся из Шарм-эш-Шейха в аэропорт Екатеринбурга в России", — говорится в заявлении. Уточняется, что посадка самолета, на борту которого находились 236 пассажиров, состоялась после сообщения от командира воздушного судна о технической неисправности одного из двигателей."В 16.55 (17.55 мск) самолет благополучно приземлился в аэропорту и был направлен на специально отведенное место. Все пассажиры были благополучно доставлены в зал международных вылетов", — отметило египетское министерство.Технические группы провели необходимые процедуры проверки для установления причин неисправности и выполнения необходимых ремонтных работ, заключили в ведомстве.По данным "Уральских авиалиний", в летательном аппарате сработала сигнализация о неисправности двигателя.
https://ria.ru/20241228/reys-1991902938.html
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шарм-эш-шейх, египет, екатеринбург, уральские авиалинии, происшествия
Шарм-эш-Шейх, Египет, Екатеринбург, Уральские авиалинии, Происшествия
Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Самолёт "Уральских авиалиний" экстренно сел в Шарм-эш-Шейхе вскоре после взлёта

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет. Архивное фото
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КАИР, 4 янв — РИА Новости. Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха из-за технической неисправности вскоре после взлета, сообщает министерство гражданской авиации Египта.
"В пятницу вечером в аэропорту Шарм-эш-Шейха произошла благополучная экстренная посадка самолета Airbus A-321 российской компании "Уральские авиалинии", который направлялся из Шарм-эш-Шейха в аэропорт Екатеринбурга в России", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что посадка самолета, на борту которого находились 236 пассажиров, состоялась после сообщения от командира воздушного судна о технической неисправности одного из двигателей.
«
"В 16.55 (17.55 мск) самолет благополучно приземлился в аэропорту и был направлен на специально отведенное место. Все пассажиры были благополучно доставлены в зал международных вылетов", — отметило египетское министерство.
Технические группы провели необходимые процедуры проверки для установления причин неисправности и выполнения необходимых ремонтных работ, заключили в ведомстве.
По данным "Уральских авиалиний", в летательном аппарате сработала сигнализация о неисправности двигателя.
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Шарм-эш-ШейхЕгипетЕкатеринбургУральские авиалинииПроисшествия
 
 
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