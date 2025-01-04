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Срок следствия по делу замначальника инспекции РЖД продлили до февраля - РИА Новости, 04.01.2025
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06:20 04.01.2025 (обновлено: 06:23 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/rzhd-1992461071.html
Срок следствия по делу замначальника инспекции РЖД продлили до февраля
Срок следствия по делу замначальника инспекции РЖД продлили до февраля - РИА Новости, 04.01.2025
Срок следствия по делу замначальника инспекции РЖД продлили до февраля
Срок предварительного следствия по уголовному делу заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрия... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T06:20:00+03:00
2025-01-04T06:23:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрия Мартьянова, арестованного по статье о подготовке теракта, продлен до февраля, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до восьми месяцев, то есть до 22 февраля 2025 года", - сказано в документах. Мартьянову, согласно документам, вменили часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту). При рассмотрении апелляционной жалобы на его арест защита указывала, что он признал вину частично и "настаивал на своей непричастности к приготовлению к совершению неустановленными лицами террористического акта, ничего не знал об этом приготовлении, никоим образом ему не способствовал", также следует из документов. При этом, не уточняется с чем именно частично согласился по предъявленному обвинению фигурант. Ранее под стражу отправили ведущего специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита Алексея Демченко, его обвинили в участии в террористической организации "Артподготовка". Согласно материалам дела, вину он не признает. В документах сказано, что по уголовному делу следствию необходимо получить заключения назначенных экспертиз, допросить родственников и коллег обвиняемых, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных по делу доказательств. Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.
https://ria.ru/20250102/podryv-1992352845.html
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происшествия, россия, ржд
Происшествия, Россия, РЖД
Срок следствия по делу замначальника инспекции РЖД продлили до февраля

Срок следствия по делу замначальника инспекции РЖД Мартьянова продлен до февраля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрия Мартьянова, арестованного по статье о подготовке теракта, продлен до февраля, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до восьми месяцев, то есть до 22 февраля 2025 года", - сказано в документах.
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Мартьянову, согласно документам, вменили часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту). При рассмотрении апелляционной жалобы на его арест защита указывала, что он признал вину частично и "настаивал на своей непричастности к приготовлению к совершению неустановленными лицами террористического акта, ничего не знал об этом приготовлении, никоим образом ему не способствовал", также следует из документов. При этом, не уточняется с чем именно частично согласился по предъявленному обвинению фигурант.
Ранее под стражу отправили ведущего специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита Алексея Демченко, его обвинили в участии в террористической организации "Артподготовка". Согласно материалам дела, вину он не признает.
В документах сказано, что по уголовному делу следствию необходимо получить заключения назначенных экспертиз, допросить родственников и коллег обвиняемых, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных по делу доказательств.
Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.
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