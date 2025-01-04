https://ria.ru/20250104/rassledovanie-1992460499.html

СК установит соучастников в деле замначальника инспекции РЖД

СК установит соучастников в деле замначальника инспекции РЖД - РИА Новости, 04.01.2025

СК установит соучастников в деле замначальника инспекции РЖД

Следователи устанавливают соучастников в уголовном деле заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрия... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T05:51:00+03:00

2025-01-04T05:51:00+03:00

2025-01-04T05:51:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Следователи устанавливают соучастников в уголовном деле заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрия Мартьянова, арестованного по статье о подготовке теракта, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Собранные доказательства свидетельствуют о том, что обвиняемый Мартьянов, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью,… вступить в контакт с неустановленными соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств своей невиновности или уничтожить имеющиеся, сбор и закрепление которых не завершены", - сказано в документах. Мартьянову, согласно документам, вменили часть 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту). Ранее под стражу отправили ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита Алексея Демченко, его обвинили в участии в террористической организации "Артподготовка". Согласно материалам дела, вину он не признает. В документах сказано, что по уголовному делу следствию необходимо получить заключения назначенных экспертиз, допросить родственников и коллег обвиняемых, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных по делу доказательств. Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.

https://ria.ru/20250104/rassledovanie-1992458438.html

https://ria.ru/20241228/sud-1991783114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, ржд, следственный комитет россии (ск рф)