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СК установит соучастников в деле замначальника инспекции РЖД - РИА Новости, 04.01.2025
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05:51 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/rassledovanie-1992460499.html
СК установит соучастников в деле замначальника инспекции РЖД
СК установит соучастников в деле замначальника инспекции РЖД - РИА Новости, 04.01.2025
СК установит соучастников в деле замначальника инспекции РЖД
Следователи устанавливают соучастников в уголовном деле заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрия... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T05:51:00+03:00
2025-01-04T05:51:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Следователи устанавливают соучастников в уголовном деле заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрия Мартьянова, арестованного по статье о подготовке теракта, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Собранные доказательства свидетельствуют о том, что обвиняемый Мартьянов, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью,… вступить в контакт с неустановленными соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств своей невиновности или уничтожить имеющиеся, сбор и закрепление которых не завершены", - сказано в документах. Мартьянову, согласно документам, вменили часть 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту). Ранее под стражу отправили ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита Алексея Демченко, его обвинили в участии в террористической организации "Артподготовка". Согласно материалам дела, вину он не признает. В документах сказано, что по уголовному делу следствию необходимо получить заключения назначенных экспертиз, допросить родственников и коллег обвиняемых, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных по делу доказательств. Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.
https://ria.ru/20250104/rassledovanie-1992458438.html
https://ria.ru/20241228/sud-1991783114.html
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происшествия, россия, ржд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, РЖД, Следственный комитет России (СК РФ)
СК установит соучастников в деле замначальника инспекции РЖД

Следствие установит соучастников в деле замначальника инспекции РЖД Мартьянова

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Следователи устанавливают соучастников в уголовном деле заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрия Мартьянова, арестованного по статье о подготовке теракта, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Собранные доказательства свидетельствуют о том, что обвиняемый Мартьянов, находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью,… вступить в контакт с неустановленными соучастниками преступления с целью создания ложных доказательств своей невиновности или уничтожить имеющиеся, сбор и закрепление которых не завершены", - сказано в документах.
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Мартьянову, согласно документам, вменили часть 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту).
Ранее под стражу отправили ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита Алексея Демченко, его обвинили в участии в террористической организации "Артподготовка". Согласно материалам дела, вину он не признает.
В документах сказано, что по уголовному делу следствию необходимо получить заключения назначенных экспертиз, допросить родственников и коллег обвиняемых, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных по делу доказательств.
Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.
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