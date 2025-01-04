https://ria.ru/20250104/rassledovanie-1992458438.html
Свидетели по делу Мартьянова давали изобличающие его показания
Свидетели по делу Мартьянова давали изобличающие его показания - РИА Новости, 04.01.2025
Свидетели по делу Мартьянова давали изобличающие его показания
Свидетели по делу заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрия Мартьянова, арестованного по статье о... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T05:07:00+03:00
2025-01-04T05:07:00+03:00
2025-01-04T05:07:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Свидетели по делу заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрия Мартьянова, арестованного по статье о подготовке теракта, давали изобличающие его показания, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый Мартьянов Ю.А., находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям с целью изменения ими изобличающих его показаний", - сказано в документах. Мартьянову, согласно документам, вменили часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту). Ранее под стражу отправили ведущего специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита Алексея Демченко, его обвинили в участии в террористической организации "Артподготовка". Согласно материалам дела, вину он не признает. В документах сказано, что по уголовному делу следствию необходимо получить заключения назначенных экспертиз, допросить родственников и коллег обвиняемых и выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных по делу доказательств. Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.
https://ria.ru/20241228/agent-1991794279.html
https://ria.ru/20241225/terakt-1991218895.html
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происшествия, россия, ржд
Происшествия, Россия, РЖД
Свидетели по делу Мартьянова давали изобличающие его показания
Стало известно о показаниях в деле о подготовке теракта против Мартьянова
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Свидетели по делу заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрия Мартьянова, арестованного по статье о подготовке теракта, давали изобличающие его показания, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Обвиняемый Мартьянов Ю.А., находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям с целью изменения ими изобличающих его показаний", - сказано в документах.
Мартьянову, согласно документам, вменили часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ
(подготовка к террористическому акту).
Ранее под стражу отправили ведущего специалиста инфраструктурной инспекции Центра технического аудита Алексея Демченко, его обвинили в участии в террористической организации "Артподготовка". Согласно материалам дела, вину он не признает.
В документах сказано, что по уголовному делу следствию необходимо получить заключения назначенных экспертиз, допросить родственников и коллег обвиняемых и выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных по делу доказательств.
Центр технического аудита (ЦТА) контролирует качество закупаемых ОАО "РЖД
" технических средств и их составных частей, компонентов инфраструктуры.