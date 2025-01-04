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В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 04.01.2025
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T21:50:00+03:00
2025-01-04T21:50:00+03:00
2025-01-04T21:50:00+03:00
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: ПВО сбила украинский БПЛА над Брянской областью