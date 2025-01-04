https://ria.ru/20250104/pvo-1992451829.html
ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области
ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области - РИА Новости, 04.01.2025
ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области
Система ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области, ранен мужчина, повреждена ЛЭП, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T00:53:00+03:00
2025-01-04T00:53:00+03:00
2025-01-04T00:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области, ранен мужчина, повреждена ЛЭП, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Прохоровским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей. В селе Прелестное ранен мужчина. Пострадавшему с осколочным ранением ноги бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно", - написал Гладков.По его данным, в селе в одном частном домовладении посечены окна, фасад и забор, а также поврежден один автомобиль."В поселке Прохоровка есть повреждения на линии электропередачи - на нескольких улицах временно отсутствует уличное освещение. В селе Михайловка в частном домовладении поврежден газопровод и посечен забор", - добавил губернатор.Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы приступят к работам в светлое время суток.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, прохоровка, вячеслав гладков, прохоровский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Прохоровка, Вячеслав Гладков, Прохоровский район
ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области
ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области, ранен мужчина