https://ria.ru/20250104/pvo-1992451829.html

ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области

ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области - РИА Новости, 04.01.2025

ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области

Система ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области, ранен мужчина, повреждена ЛЭП, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2025

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специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

прохоровка

вячеслав гладков

прохоровский район

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области, ранен мужчина, повреждена ЛЭП, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Прохоровским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей. В селе Прелестное ранен мужчина. Пострадавшему с осколочным ранением ноги бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно", - написал Гладков.По его данным, в селе в одном частном домовладении посечены окна, фасад и забор, а также поврежден один автомобиль."В поселке Прохоровка есть повреждения на линии электропередачи - на нескольких улицах временно отсутствует уличное освещение. В селе Михайловка в частном домовладении поврежден газопровод и посечен забор", - добавил губернатор.Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы приступят к работам в светлое время суток.

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белгородская область

прохоровка

прохоровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, прохоровка, вячеслав гладков, прохоровский район