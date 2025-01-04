https://ria.ru/20250104/promyshlenniki-1991909053.html

Промышленники Москвы наращивают выпуск электрозарядных станций

Промышленники Москвы наращивают выпуск электрозарядных станций - РИА Новости, 04.01.2025

Промышленники Москвы наращивают выпуск электрозарядных станций

Промышленные компании, работающие на территории Москвы, увеличивают выпуск и создают новые модели электрозарядных станций, сообщил министр правительства... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T11:00:00+03:00

2025-01-04T11:00:00+03:00

2025-01-04T11:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Промышленные компании, работающие на территории Москвы, увеличивают выпуск и создают новые модели электрозарядных станций, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.Он напомнил, что Москва является одним из лидеров по созданию высокотехнологичных решений и внедрению "зеленых технологий"."Столица активно реализует проекты по переходу на альтернативные источники энергии, что не только способствует улучшению экологии, но и создает дополнительные рабочие места, а также развивает научно-технологический потенциал города. Свыше 130 московских предприятий разрабатывают инновационные решения, наращивают объемы производства и создают инновационную продукцию для транспортной электроинфраструктуры столицы. Это особенно важно с учетом растущего числа электрических автомобилей. Город оказывает предприятиям всестороннюю поддержку", – приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.Так, в особой экономической зоне "Технополис Москва" создан кластер электромобилестроения. Он объединяет ведущих производителей отрасли, а благодаря офсетному контракту в Красной Пахре реализуется проект по возведению самой большой в России гигафабрики по выпуску аккумуляторных батарей для электротранспорта.Участник кластера – компания "Парус электро" – разработал и наладил на территории столицы производство новой модели компактной станции, которая проводит полную зарядку автомобиля в среднем за четыре-восемь часов. Устройство монтируется на стену и совместимо с любыми электромобилями. Первые 350 таких изделий уже готовятся к отправке и последующей установке. Компания является участником проекта "Энергия Москвы". 80 станций данного производителя уже установлены на улично-дорожной сети.Товары предприятия востребованы не только в городе, но и в других субъектах России. К примеру, 15 быстрых станций начали работу в Калининградской области в составе двух зарядных хабов. Первый – обеспечивает одновременное питание 30 электромобилей, что делает его одним из крупнейших в стране. Второй хаб состоит из пяти станций и рассчитан на одновременный заряд 15 автомобилей. Также устройства востребованы в Подмосковье.В свою очередь, гендиректор компании Максим Жовнер заявил, что устройства распределены по территории Московской области. Они расположены в наиболее популярные туристические локациях, а также на региональных трассах.Кроме того, московское предприятие Engy изготовило в прошлом году свыше 200 ультрабыстрых зарядных станций для электромобилей. Это практически на 60% превышает результаты 2023 года. В настоящий момент зарядные станции компании работают во многих регионах страны – от Москвы до Камчатки.Между тем, в 2024 году предприятие разработало несколько новых моделей быстрых зарядных станций, в том числе 150 квт станцию для улично-дорожной сети столицы.По словам гендиректора компании Олега Синюхина, инициативы Москвы в области развития электротранспорта к 2030 году позволят перевести не менее 30% коммерческого транспорта на электротяговые двигатели. Он пояснил, что для достижения этих целей в столице должна быть создана соответствующая зарядная инфраструктура, и здесь речь идет не только о единичных ультрабыстрых зарядных станциях, но и об организации электрохабов для коммерческого транспорта.Корпорация САГА в прошлом году в три раза нарастила выпуск домашних и коммерческих зарядных станций, в том числе – всепогодных.Ранее Гарбузов сообщал, что столичные промышленники более чем втрое увеличили поставки спортивной продукции.

https://ria.ru/20241228/promyshlenniki-1991865231.html

https://ria.ru/20241228/liksutov-1991836341.html

https://ria.ru/20241227/liksutov-1991665998.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов