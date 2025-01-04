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В Китае при пожаре на рынке погибли восемь человек
В Китае при пожаре на рынке погибли восемь человек - РИА Новости, 04.01.2025
В Китае при пожаре на рынке погибли восемь человек
В результате пожара на продовольственном рынке в городском округе Чжанцзякоу на севере КНР погибли восемь человек, 15 пострадали, сообщили в субботу местные... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T15:05:00+03:00
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2025-01-04T15:05:00+03:00
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ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. В результате пожара на продовольственном рынке в городском округе Чжанцзякоу на севере КНР погибли восемь человек, 15 пострадали, сообщили в субботу местные власти. Как сообщили в администрации района Цяоси городского округа Чжанцзякоу, расположенного в провинции Хэбэй на севере Китая, в субботу около 8.40 (3.40 мск) на продовольственном рынке в городе начался пожар. К 10.10 (5.10 мск) открытый огонь на месте происшествия был потушен, к 12.50 спасательные работы были завершены. "В результате происшествия 8 человек погибли и 15 получили ранения. Пострадавшие были отправлены на лечение в больницу, их травмы в настоящее время не представляют опасности для жизни", - следует из сообщения, размещенного в официальном аккаунте властей района Цяоси городского округа Чжанцзякоу в соцсети WeChat. Причины возгорания в настоящее время выясняются.
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в мире, чжанцзякоу, китай, хэбэй, wechat
В мире, Чжанцзякоу, Китай, Хэбэй, WeChat
В Китае при пожаре на рынке погибли восемь человек
На севере Китая при пожаре на продовольственном рынке погибли восемь человек