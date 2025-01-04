https://ria.ru/20250104/pozhar-1992461949.html

В Хабаровском крае сгорело придорожное кафе

В Хабаровском крае сгорело придорожное кафе - РИА Новости, 04.01.2025

В Хабаровском крае сгорело придорожное кафе

Придорожное кафе сгорело в Хабаровском крае днем в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T06:56:00+03:00

2025-01-04T06:56:00+03:00

2025-01-04T10:11:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 4 янв - РИА Новости. Придорожное кафе сгорело в Хабаровском крае днем в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Клубы дыма растянулись вдоль трассы на несколько километров. Кафе "Уют" располагалось в окрестностях села Владимировка района имени Лазо. "Придорожное кафе площадью порядка 250 "квадратов" проливают и ведут разбор конструкций здания. Возгорание началось с кровли. Пострадавших нет. Десять человек, которые находились (в здании) на момент возгорания - самостоятельно покинули заведение. На месте работает краевая противопожарная служба", - разъяснила РИА Новости представитель краевого главка МЧС Екатерина Потворова. Из кафе успели вынести пять баллонов с газом. Последствия и причины пожара выясняются.

https://ria.ru/20240820/pozhar-1967242809.html

https://ria.ru/20250101/elka-1992257403.html

хабаровский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край