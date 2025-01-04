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В Хабаровском крае сгорело придорожное кафе - РИА Новости, 04.01.2025
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06:56 04.01.2025 (обновлено: 10:11 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/pozhar-1992461949.html
В Хабаровском крае сгорело придорожное кафе
В Хабаровском крае сгорело придорожное кафе - РИА Новости, 04.01.2025
В Хабаровском крае сгорело придорожное кафе
Придорожное кафе сгорело в Хабаровском крае днем в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T06:56:00+03:00
2025-01-04T10:11:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 4 янв - РИА Новости. Придорожное кафе сгорело в Хабаровском крае днем в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Клубы дыма растянулись вдоль трассы на несколько километров. Кафе "Уют" располагалось в окрестностях села Владимировка района имени Лазо. "Придорожное кафе площадью порядка 250 "квадратов" проливают и ведут разбор конструкций здания. Возгорание началось с кровли. Пострадавших нет. Десять человек, которые находились (в здании) на момент возгорания - самостоятельно покинули заведение. На месте работает краевая противопожарная служба", - разъяснила РИА Новости представитель краевого главка МЧС Екатерина Потворова. Из кафе успели вынести пять баллонов с газом. Последствия и причины пожара выясняются.
https://ria.ru/20240820/pozhar-1967242809.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровский край
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хабаровский край
В Хабаровском крае сгорело придорожное кафе

В Хабаровском крае недалеко от села Владимировка сгорело придорожное кафе "Уют"

© Фото : МЧС Хабаровского края/TelegramМесто пожара в придорожном кафе в окрестностях села Владимировка района имени Лазо в Хабаровском крае. 4 января 2025
Место пожара в придорожном кафе в окрестностях села Владимировка района имени Лазо в Хабаровском крае. 4 января 2025 - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : МЧС Хабаровского края/Telegram
Место пожара в придорожном кафе в окрестностях села Владимировка района имени Лазо в Хабаровском крае. 4 января 2025
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ХАБАРОВСК, 4 янв - РИА Новости. Придорожное кафе сгорело в Хабаровском крае днем в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Клубы дыма растянулись вдоль трассы на несколько километров. Кафе "Уют" располагалось в окрестностях села Владимировка района имени Лазо.
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"Придорожное кафе площадью порядка 250 "квадратов" проливают и ведут разбор конструкций здания. Возгорание началось с кровли. Пострадавших нет. Десять человек, которые находились (в здании) на момент возгорания - самостоятельно покинули заведение. На месте работает краевая противопожарная служба", - разъяснила РИА Новости представитель краевого главка МЧС Екатерина Потворова.
Из кафе успели вынести пять баллонов с газом. Последствия и причины пожара выясняются.
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