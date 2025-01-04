https://ria.ru/20250104/pozhar-1992451485.html

Угрозы распространения пожара на склоне горы в КБР на город нет

Угрозы распространения пожара на склоне горы в КБР на город нет - РИА Новости, 04.01.2025

Угрозы распространения пожара на склоне горы в КБР на город нет

Угрозы распространения пожара на склоне горы в окрестностях города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии на населенный пункт нет, в тушении участвуют РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T00:46:00+03:00

2025-01-04T00:46:00+03:00

2025-01-04T09:42:00+03:00

происшествия

тырныауз

эльбрусский район

россия

казбек коков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 4 янв – РИА Новости. Угрозы распространения пожара на склоне горы в окрестностях города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии на населенный пункт нет, в тушении участвуют 36 человек и шесть единиц техники, сообщило региональное ГУ МЧС. В 20.10 мск в пятницу в окрестностях города Тырныауз загорелась сухая трава на склоне горы на площади 700 квадратных метров. Глава КБР Казбек Коков сообщил, что, предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В результате пожара пострадавших нет, по факту возгорания организована процессуальная проверка. "Угрозы распространения пожара на населенные пункты нет. По состоянию на 23.30 мск пятницы пожарно-спасательными подразделениями ГУ МЧС России по КБР осуществляется окарауливание склона с нижней части горы в окрестностях города Тырныауз. Потушено более 300 метров фронта горения", - говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении пожара участвуют 26 сотрудников МЧС, 10 сотрудников Эльбрусского лесничества и шесть единиц техники. "Сложности в тушении горения сухой травы связаны с крутизной склона, труднодоступностью и темным временем суток", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20241024/pozhary-1979703257.html

https://ria.ru/20241103/pozhar-1981699351.html

тырныауз

эльбрусский район

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тырныауз, эльбрусский район, россия, казбек коков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)