Угрозы распространения пожара на склоне горы в КБР на город нет
Угрозы распространения огня на склоне горы в окрестностях Тырныауза на город нет
© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/TelegramПожар на склоне горы возле города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. 3 января 2025
Пожар на склоне горы возле города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. 3 января 2025
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НАЛЬЧИК, 4 янв – РИА Новости. Угрозы распространения пожара на склоне горы в окрестностях города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии на населенный пункт нет, в тушении участвуют 36 человек и шесть единиц техники, сообщило региональное ГУ МЧС.
В 20.10 мск в пятницу в окрестностях города Тырныауз загорелась сухая трава на склоне горы на площади 700 квадратных метров. Глава КБР Казбек Коков сообщил, что, предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В результате пожара пострадавших нет, по факту возгорания организована процессуальная проверка.
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"Угрозы распространения пожара на населенные пункты нет. По состоянию на 23.30 мск пятницы пожарно-спасательными подразделениями ГУ МЧС России по КБР осуществляется окарауливание склона с нижней части горы в окрестностях города Тырныауз. Потушено более 300 метров фронта горения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в тушении пожара участвуют 26 сотрудников МЧС, 10 сотрудников Эльбрусского лесничества и шесть единиц техники.
"Сложности в тушении горения сухой травы связаны с крутизной склона, труднодоступностью и темным временем суток", - отметили в ведомстве.
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