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Угрозы распространения пожара на склоне горы в КБР на город нет - РИА Новости, 04.01.2025
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00:46 04.01.2025 (обновлено: 09:42 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/pozhar-1992451485.html
Угрозы распространения пожара на склоне горы в КБР на город нет
Угрозы распространения пожара на склоне горы в КБР на город нет - РИА Новости, 04.01.2025
Угрозы распространения пожара на склоне горы в КБР на город нет
Угрозы распространения пожара на склоне горы в окрестностях города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии на населенный пункт нет, в тушении участвуют РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T00:46:00+03:00
2025-01-04T09:42:00+03:00
происшествия
тырныауз
эльбрусский район
россия
казбек коков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 4 янв – РИА Новости. Угрозы распространения пожара на склоне горы в окрестностях города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии на населенный пункт нет, в тушении участвуют 36 человек и шесть единиц техники, сообщило региональное ГУ МЧС. В 20.10 мск в пятницу в окрестностях города Тырныауз загорелась сухая трава на склоне горы на площади 700 квадратных метров. Глава КБР Казбек Коков сообщил, что, предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В результате пожара пострадавших нет, по факту возгорания организована процессуальная проверка. "Угрозы распространения пожара на населенные пункты нет. По состоянию на 23.30 мск пятницы пожарно-спасательными подразделениями ГУ МЧС России по КБР осуществляется окарауливание склона с нижней части горы в окрестностях города Тырныауз. Потушено более 300 метров фронта горения", - говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении пожара участвуют 26 сотрудников МЧС, 10 сотрудников Эльбрусского лесничества и шесть единиц техники. "Сложности в тушении горения сухой травы связаны с крутизной склона, труднодоступностью и темным временем суток", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20241024/pozhary-1979703257.html
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тырныауз
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происшествия, тырныауз, эльбрусский район, россия, казбек коков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тырныауз, Эльбрусский район, Россия, Казбек Коков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Угрозы распространения пожара на склоне горы в КБР на город нет

Угрозы распространения огня на склоне горы в окрестностях Тырныауза на город нет

© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/TelegramПожар на склоне горы возле города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. 3 января 2025
Пожар на склоне горы возле города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. 3 января 2025 - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : МЧС Кабардино-Балкарии/Telegram
Пожар на склоне горы возле города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. 3 января 2025
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НАЛЬЧИК, 4 янв – РИА Новости. Угрозы распространения пожара на склоне горы в окрестностях города Тырныауз в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии на населенный пункт нет, в тушении участвуют 36 человек и шесть единиц техники, сообщило региональное ГУ МЧС.
В 20.10 мск в пятницу в окрестностях города Тырныауз загорелась сухая трава на склоне горы на площади 700 квадратных метров. Глава КБР Казбек Коков сообщил, что, предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В результате пожара пострадавших нет, по факту возгорания организована процессуальная проверка.
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"Угрозы распространения пожара на населенные пункты нет. По состоянию на 23.30 мск пятницы пожарно-спасательными подразделениями ГУ МЧС России по КБР осуществляется окарауливание склона с нижней части горы в окрестностях города Тырныауз. Потушено более 300 метров фронта горения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в тушении пожара участвуют 26 сотрудников МЧС, 10 сотрудников Эльбрусского лесничества и шесть единиц техники.
"Сложности в тушении горения сухой травы связаны с крутизной склона, труднодоступностью и темным временем суток", - отметили в ведомстве.
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ПроисшествияТырныаузЭльбрусский районРоссияКазбек КоковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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