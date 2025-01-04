https://ria.ru/20250104/podmoskove-1992497849.html

В Подмосковье мужчину заподозрили в убийстве девушки

В Подмосковье мужчину заподозрили в убийстве девушки - РИА Новости, 04.01.2025

В Подмосковье мужчину заподозрили в убийстве девушки

Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного... РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T14:41:00+03:00

2025-01-04T14:41:00+03:00

2025-01-04T14:41:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

талдом

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131151/76/1311517659_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d8b0662477074b87225a42929e6c27ef.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК. "Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Подозреваемый в убийстве женщины в Талдоме Московской области задержан", - говорится в сообщении. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250102/peterburg-1992330477.html

московская область (подмосковье)

талдом

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), талдом, следственный комитет россии (ск рф)