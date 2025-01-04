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В Подмосковье мужчину заподозрили в убийстве девушки - РИА Новости, 04.01.2025
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14:41 04.01.2025
https://ria.ru/20250104/podmoskove-1992497849.html
В Подмосковье мужчину заподозрили в убийстве девушки
В Подмосковье мужчину заподозрили в убийстве девушки - РИА Новости, 04.01.2025
В Подмосковье мужчину заподозрили в убийстве девушки
Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного... РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T14:41:00+03:00
2025-01-04T14:41:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
талдом
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК. "Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Подозреваемый в убийстве женщины в Талдоме Московской области задержан", - говорится в сообщении. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), талдом, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Талдом, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье мужчину заподозрили в убийстве девушки

В Талдоме задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль следственного комитета . Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки в Подмосковье, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК.
"Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). Подозреваемый в убийстве женщины в Талдоме Московской области задержан", - говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ТалдомСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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